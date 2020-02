A Bárka közösség vizsgálata tárta fel a Jean Vanier által elkövetett szexuális bántalmazásokat

„Teljesen megdöbbentett bennünket ez a jelentés és őszintén elítéljük ezeket a cselekedeteket, amelyek teljes mértékben ellentétesek azokkal az értékekkel, amiket Jean Vanier állított, és összeegyeztethetetlenek az emberi személy tiszteletének és integritása védelmének alapvető szabályaival; ellentétesek azokkal az alapértékekkel, melyekre a Bárka épül” – írták február 22-én kiadott közleményükben a L’Arche International vezetői, Stephan Posner és Stacy Cates Carney.

Jean Vanier a Bárka közösség alapítója, mely az értelmi és halmozottan sérült emberek befogadását és támogatását szolgálja, valamint a Hit és Fény közösségé, mely a fogyatékkal élők és családtagjaik számára nyújt baráti, illetve imádságos segítséget.

A Bárka 2019 áprilisában bízta meg a GCPS-t, egy független brit tanácsadó céget, hogy vizsgálja meg és tárja fel Vanier kapcsolatát Thomas Philippe atyával, akit az Egyház 1956-ban szankcionált abúzus elkövetése miatt, és akit Vanier „lelkivezetőjeként” írt le.

A vizsgálat során „hiteles és következetes tanúvallomásokat” gyűjtöttek össze hat, nem fogyatékkal élő felnőtt nőtől, akikkel Jean Vanier szexuális kapcsolatot kezdeményezett, sokszor „lelkivezetés kontextusában” 1970 és 2005 között.

„A nők közül egyesek életére alapvetően negatív hatással voltak ezek a tapasztalatok. Jean Vanier mindegyikőjüktől azt kérte, tartsák titokban az eseményeket azok természetéből adódóan. Nem volt arról tudomásuk korábban, hogy másokkal is hasonló dolgok történtek, de most azonos cselekedetekre derült fény. A szexuális cselekményeket szokatlanul emelkedett lelki vagy misztikus magyarázatokkal igazolták” – olvasható a L’Arche International közleményében.

Vanier magatartása Thomas Philippe nem megfelelő szexuális viselkedésének modelljét követi. A Hittani Kongregáció 2019 decemberében megerősítette az 1993-ban elhunyt Thomas Philippe elleni vizsgálatának tényét, és azt, hogy Vanier tudatában volt a pap viselkedésének. A brit tanácsadó cég jelentése rámutat, hogy a Hittani Kongregáció már 1956-ban kérte, hogy tájékoztassák Jean Vanier-t az Egyház ítéletéről Philippe atya magatartásával és „misztikus tanításával” kapcsolatban. Vanier 2015-ben és 2016-ban tagadta, hogy tudott Thomas Philippe bántalmazó viselkedéséről.

Tina Bovermann, az amerikai Bárka ügyvezető elnöke azt nyilatkozta, hogy a független vizsgálat eredménye „fájdalmat és eltökéltséget” okozott.

Különösen akkor, amikor mindezt valaki lényegtelenné akarja tenni és hosszú évekre elhallgattatják” – írta nyilatkozatában Bovermann. Hangsúlyozta, hogy a jelentés egyetlen nem megfelelő viselkedést sem talált az amerikai Bárka vonatkozásában.

Az 1990-es évek végéig Vanier vezette a Bárka nemzetközi közösségét. Harminc könyvet írt, díjakat és kitüntetéseket kapott számos kormánytól, és széles körben elismert személlyé vált. A Világiak Pápai Tanácsának tagja volt. Vanier 2019 májusában hunyt el, kilencvenéves korában, a rákkal folytatott hosszú küzdelem után.

A L’Arche International elindított egy kiegészítő, központosított eljárást, melynek keretében az emberek megoszthatják esetleges információikat, mindazt, amit szeretnének bejelenteni az ügy vonatkozásában. Ezeket az információkat egy, a Bárkától független emberekből álló csoport fogadja. „Folytatjuk, hogy kiszélesítsük és gyakorlatba ültessünk a védelmi irányelveket és eljárásokat, melyek elválaszthatatlan részei lesznek a közösségi életünknek és hozzájárulnak tagjaink védelméhez, növekedéséhez” – hangsúlyozta Stephan Posner és Stacy Cates Carney. „Arra biztatjuk vezetőinket, hogy a következő hetekben és hónapokban hozzanak létre felületeket a párbeszéd számára és a támogatás érdekében, hogy minden tagunknak, akár fogyatékkal él, akár nem, legyen lehetősége, hogy kifejezze benyomásait, gondolatait és kérdéseit” – nyilatkozták a vezetők.

Felületeink, a Magyar Kurír katolikus hírportál és az Új Ember hetilap, a múltban többször is foglalkoztak a Bárka és a Hit és Fény közösség életével, valamint Jean Vanier munkásságával. Kiadónk ezúton fejezi ki mélységes szomorúságát, mellyel értesült az alapító tetteiről. Minden a vizsgálat által feltárt cselekedetet elítélünk. Kifejezzük együttérzésünket a sértettekel, a Bárka és a Hit és Fény közösség tagjaival, akikkel együtt értetlenül állunk a fejlemények előtt. A közösségek eddigi célkitűzéseit és a fogyatékkal élők felé irányuló szeretetüket, munkájukat, szolgálatukat a jövőben is hitelesnek fogadjuk el. Csatlakozunk imaszándékukhoz és erre buzdítjuk olvasóinkat is.