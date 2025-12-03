A béke és a szeretet üzenetei – Megnyílt a 23. Betlehemi szép csillag kiállítás Székesfehérváron

Sifter Erika egyesületi elnök megköszönte, hogy idén is nagy érdeklődés kísérte pályázatukat, és meghatóan szép, egyedülálló kézműves munkák születtek. Hangsúlyozta, hogy

minden kiállított darab egy olyan mese, egy olyan történet, amely azokról is szól, akik készítették. Ugyanakkor a béke és a szeretet üzenetét adják át.

„Mintegy hatvan alkotás érkezett hozzánk, gyerekcsoportok főként, iskolások, de vannak óvodáscsoportok, egy-két egyéni alkotás is született, a felnőtteknél pedig egyéni alkotásokkal találkozhatunk. A kiírásnak többségében mindenki megfelelt, hogy természetes anyagokat használjanak. Akadt egy-két jelentkező, aki nem a kiírásnak megfelelően készítette el munkáját, viszont karácsonyi témájú alkotással nevezett, így a zsűri azt is elfogadta, mert úgy gondolta, hogy helyet kaphat itt, a kiállításon. Nagyon szép munkák születtek, vannak újdonságok is, többek között egy alkotás, ami tojáshéjból készült, akár egy mozaik. A gyerekek most már felhasználtak olyan dolgokat is, mint a világítás, a hangeffektus, ez is egy újdonság számunkra. Nagyon örülünk, és köszönjük, hogy a tanárok, szülők felkészítették őket erre az ünnepre.”

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök köszöntőjében kiemelte, hogy advent a remény és békesség szent ideje; a belső csöndben, várakozásban megszületik bennünk a szeretet, amely létrehoz valamit, kinek-kinek az adottsága és tehetsége szerint.

A kiállítóteremben kis csodákat látunk. Csupa ötletesség, csupa szeretet, csupa kedvesség, csupa hit, csupa szépség.

Kinek-kinek a maga életkora, életkörülményei, a maga adottságai szerint megmutatkozó szépségek vannak ott. Külön öröm számomra, hogy sok iskola hozta el alkotásait, osztályok, közösségek, egyének álltak össze, és öröm számomra, hogy az egyházi iskolák szép számban képviseltetik magukat.

Amikor megnézzük ezt a kiállítást, azzal a békével, azzal a reménnyel találkozunk, amely advent lényege. Szembesüljünk azzal, hogy mi az igazi érték, és próbáljuk meg ezt az igazi értéket őrizni, szívünkbe zárni, képviselni és továbbadni, mert enélkül fölösleges minden. Adja az Úr, hogy szeretetben, reményben, békességben éljük meg a várakozás napjait, és karácsony ünnepe valóban áldásként, szent örömmel töltse el az életünket.”

Gergely Imre, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Népművészeti Tagozat köztestületi tagja a tárlat megnyitóján a székesfehérvári adventi készülődés egyik legfényesebb csillagának nevezte a betlehemes kiállítást. Visszatekintett betlehemkészítő pályázatok hazai történetére. Ennek újjáélesztésében 1994-től a Magyar Kézművességért Alapítvány úttörő szerepet vállalt. „A kezdeményezés mintáját a Rómában évenként megrendezésre kerülő nemzetközi kiállítás adta, amire a megelőző évben, a kiállítás történetében első alkalommal a közép-kelet-európai országok, köztük hazánk is meghívást kapott. Brückner Ákos Előd O.Cist segítségével ennek a római kiállításnak a mintájára hirdettük meg az első hazai pályázatot és kiállítást.”

Gergely Imre a székesfehérvári betlehemes kiállítást így méltatta: ilyenkor a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház galériája szentéllyé változik, ahol a hit és a művészet mélyen gyökerező hagyománya találkozik az emberi elme kreativitásával, a kéz ügyességével és a szív melegségével.

A Betlehemi szép csillag kiállítás december 21-ig látogatható a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona Galériájában.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Kornél

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír