A „béke követei” – Megtartották a szentföldi megbízottak nemzetközi konferenciáját

A nemzetközi találkozót hatévente rendezik meg, hivatalos az eseményre az egész világon működő valamennyi ferences szentföldi megbízott és munkatársaik. Tóth Vencel és Szabó Tünde videós bejegyzésekben számoltak be az egyhetes eseményről, melyről az alábbi, szerkesztve közölt írásban is hírt adtak.

A konferencia kezdetén a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus galileai helynöke, Rafic Nahra, valamint a názáreti plébános, Amdzsad Szabbara, továbbá jeruzsálemi cserkészvezetők számoltak be a jelenlévőknek a helyi keresztények, különösen a fiatalok helyzetéről. A helynök szerint az izraeli keresztény fiatalok komoly problémákkal küzdenek identitásuk megtalálásában: keresztény vallásúak, de arab anyanyelvűek Izraelben, azonban szeretnének összetartozni, az egységet, az egymással való kapcsolatot megtapasztalni – számolt be Tóth Vencel. Elmondása szerint a helyi hívők számára nagy segítség a szentföldi zarándokok érkezése, akik utazásukkal nemcsak anyagilag, de lelkileg is támogatni tudják a keresztény közösséget, megerősítve őket hitükben.

Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka szerint a ferencesek által őrzött szent helyek jelenleg biztonságosan látogathatóak, hívják és várják a zarándokokat.

A konferencián érintették a Szentföldön szolgáló szerzetesek küldetésének kihívásait is. Szabó Tünde kiemelte a horvát származású Siniša Srebrenović OFM beszámolóját, amelyben a testvér rámutatott arra, milyen kihívásokkal szembesülnek a nehéz időszakokban (járvány vagy háború idején) az ott szolgáló szerzetesek.

A találkozó egyik kiemelt pontja volt a gyermeknevelés és az oktatás is. A háború kezdete óta a keresztény családok több mint kilencven százaléka szenvedett súlyos anyagi veszteségeket – sokan teljes jövedelmüket elvesztették. Fontos szakasza volt a találkozónak a gyakorlati megoldások keresésében a kommunikációs stratégiák megtárgyalása. A Magyarországi Szentföldi Komisszariátus részéről igyekeznek magyar nyelven is elérhetővé tenni minden fontos információt – hangsúlyozta Szabó Tünde.

November 24-én este a résztvevők együtt ünnepelték az eucharisztiát Jeruzsálem latin pátriárkájával, Pizzaballa bíborossal, aki szentbeszéde kezdetén köszönetet mondott a szentföldi megbízottak „nem csupán adminisztratív és elkötelezett, hanem mélyen egyházi és lelki” missziós tevékenységéért. Beszédében kiemelte, hogy a szentföldi megbízottak a híd szerepét töltik be világ és a jeruzsálemi egyház között; a szolgálatuk tiszta evangelizáció; jelenlétük a remény jele oly sok keresztény számára, akik úgy tekintenek Jeruzsálemre, mint fényforrásra valamint az egység forrására.

Az előadások részletein túl a videókból betekintést nyerhetünk többek között a Terra Sancta Múzeum elindításának történetébe, kiállításaiba és a betlehemi Szent Mária szír ortodox templomba, valamint a Terra Sancta College ferences irányítás alatt álló keresztény-muszlim oktatási intézménybe is. A résztvevők több liturgikus szertartáson is jelen voltak, például a ferences komisszáriusok esti szentóráján, amelyet a Getszemáni-kertben tartottak, a ferences processzión (körmeneten), illetve közös szentmisén is a Pásztorok mezején. A videós beszámolók teljes tartalma megtekinthető a Szentföldi Megbízott Facebook-oldalán.

Szerző: Nyáry Borbála

Forrás: Ferences Média

Fotók: custorida.org, Szabó Tünde

Magyar Kurír