A békéről és békességszerzésről – Podcastsorozat Székely János püspökkel

A podcastsorozat második adásában Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a békéről és a békességszerzésről beszél.

A főpásztor többek között a béke bibliai értelmezéséről, a kifejezésnek az Egyház és a pápák megnyilatkozásaiban megjelenő tanításáról, a párbeszéd fontosságáról, a közbeszéd és az egymás iránti tisztelet állapotáról, a családról mint a békességszerzés helyéről osztja meg gondolatait.

A szeretet dallama podcast második adását november 12-én, szerdán 7 órakor adta közre az MKPK sajtóirodája, elérhető a Magyar Katolikus Egyház YouTube-csatornáján.

Az adás a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készült.

A következő rész november 26-án, szerdán jelenik meg, témája Európa kulturális, szellemi válsága.

Az első adás, melyben Székely János püspökkel lehet megismerkedni, IDE klikkelve érhető el.

Fotó: Sebő Balázs/MKPK

Magyar Kurír