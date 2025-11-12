A békéről és békességszerzésről – Podcastsorozat Székely János püspökkel

Hazai – 2025. november 12., szerda | 7:01
A szeretet dallama címmel új podcastsorozatot indított a Magyar Katolikus Egyház, melyben Székely János szombathelyi megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökével beszélgetnek aktuális témákról. A kéthetente közzétett adások műsorvezetője Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője.

A podcastsorozat második adásában Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a békéről és a békességszerzésről beszél.

A főpásztor többek között a béke bibliai értelmezéséről, a kifejezésnek az Egyház és a pápák megnyilatkozásaiban megjelenő tanításáról, a párbeszéd fontosságáról, a közbeszéd és az egymás iránti tisztelet állapotáról, a családról mint a békességszerzés helyéről osztja meg gondolatait.

A szeretet dallama podcast második adását november 12-én, szerdán 7 órakor adta közre az MKPK sajtóirodája, elérhető a Magyar Katolikus Egyház YouTube-csatornáján.

Az adás a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készült.

A következő rész november 26-án, szerdán jelenik meg, témája Európa kulturális, szellemi válsága.

Az első adás, melyben Székely János püspökkel lehet megismerkedni, IDE klikkelve érhető el.

Fotó: Sebő Balázs/MKPK

Magyar Kurír

