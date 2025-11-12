A békéről és békességszerzésről – Podcastsorozat Székely János püspökkel

A podcastsorozat második adásában Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a békéről és a békességszerzésről beszél.
A főpásztor többek között a béke bibliai értelmezéséről, a kifejezésnek az Egyház és a pápák megnyilatkozásaiban megjelenő tanításáról, a párbeszéd fontosságáról, a közbeszéd és az egymás iránti tisztelet állapotáról, a családról mint a békességszerzés helyéről osztja meg gondolatait.
A szeretet dallama podcast második adását november 12-én, szerdán 7 órakor adta közre az MKPK sajtóirodája, elérhető a Magyar Katolikus Egyház YouTube-csatornáján.
Az adás a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készült.
A következő rész november 26-án, szerdán jelenik meg, témája Európa kulturális, szellemi válsága.
Az első adás, melyben Székely János püspökkel lehet megismerkedni, IDE klikkelve érhető el.
Fotó: Sebő Balázs/MKPK
