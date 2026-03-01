A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (1/36)

Az igazság kimondása nélkül nincs béke!

Mindenki békét szeretne. A múltban a papi békemozgalom, mögötte az elnyomó rezsimmel, ma a békecsináló hatalmak, felrúgott békeszerződésekkel. Elfelejtettük, hogy békét csak teremteni lehet, együttműködve a Teremtővel, aki maga a béke.

Az igazság kimondása nélkül nincsen béke!

Korunk a relativizmus diktatúrájától szenved, azaz tagadja, hogy létezik egy mindenki fölött álló igazság. Így mindenki joggal hiheti, hogy neki van igaza.

Ki az Igazság?

A történelem során egyvalaki mondhatta ki magáról: „Én vagyok az igazság”, az Isten Fia, Jézus Krisztus. Amíg nem őt fogadjuk el igazságnak, arra kényszerülünk, hogy azonosítsuk magunkat az igazsággal és kisajátítsuk magunknak az igazságot. (Ld. kommentek özöne a közösségi médiában, vagy a hatalmasok megnyilvánulásai)

Ebből következik, ha ő az igazság, akkor te, bárki legyél is, valószínűleg nem vagy azonos az igazsággal! Az igazság kisajátítása helyett csak szolgálhatod az igazságot, vagy szolgálhatod az igazsággal embertársaidat.

Az igazság a Szentlélektől, az Igazság Lelkétől való, és akkor is igaz, ha a neked nem tetsző, a másik oldalon álló, vagy egy hitetlen mondja ki!

Mi az igazságtalanság?

Nem probléma, hanem bűn! Minden háború a szívekben kezdődik és minden igazságtalanság elhinti a békétlenség, megosztottság és a háborúskodás magjait!

Megtámadni egy másik országot az nem probléma, hanem bűn! Az ellenségképek gyártása bűn, egymás lejáratása kommentekben, hamis tartalmak gyártásában szintén bűn.

Uszítás az igazság nevében, hazudni az ellenfelünkről és lejáratni a médiában súlyos bűn! Az igazság elhallgatása is bűn! Nem lehet béke, amíg nem tartanak bűnbánatot, akik ezeket elkövették és enélkül minden békéért tett látványos erőfeszítés álságos.

Fontos megjegyeznem, azzal, hogy a bűnt bűnnek nevezem, nem bűntudatot szeretnék ébreszteni, hanem sokkal inkább bűnbánatra indítani mindenkit, aki ezekben érintett.

Arra hívlak benneteket, hogy beszéljetek ezekről és közösen keressük az igazságot!

