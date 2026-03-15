A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (14/36)

Ellenségképgyártás az Egyházban
„Ne féljetek!” (Mt 14, 27)
Békességteremtés helyett ellenségképgyártás folyik a világban. Megmondják, kit kell szeretni és kit gyűlölni. Általános jelenség a karaktergyilkosság azokkal szemben, akik másképpen gondolkodnak.
Közben az Egyházban sokszor észre sem vesszük, hogy mennyire hat ránk a világ lelkülete. Elhatárolódunk, ítélkezünk és ellenségképeket gyártunk mi magunk is.
Sok keresztény ma sem tud ellenség nélkül élni, és a kommunizmus eltűntével új ellenséget keresett magának. A liberalisták, „libsik” címke alá söpörtünk be mindenkit, aki szerintünk gyanús és másképpen gondolkodó.
Öncenzúra
Prófétai küldetésünk vállalása helyett öncenzúra van.
Ma is fennáll a veszélye, hogy inkább megalkuszunk, s öncenzúrát gyakorlunk, csak ne kelljen vállalni az igazságot a hamis ideológiákkal szemben.
Hívők és nem hívők helyett „istenkeresők”
Thomas Halik SJ szerint korunkban a keresztény hit és a vallás csak az egyik „világszemlélet” a sok közül. Európában a kereszténység jövője attól is függ, hogy mennyire leszünk képesek megszólítani az „istenkeresőket”.
Napjainkban a „hívők” sem tartják magától értetődőnek a hitünk igazságait és annak elfogadását. Le kell mondanunk arról, hogy „az igazság letéteményeseként” lépjünk fel az „istenkeresőkkel” szemben, akár hívők, akár nem hívők.
Szinodalitás
A békességteremtés fontos része, hogy hittérítés helyett a közös utat (szinódus) keressük. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy sokkal inkább szeretnénk a templom falainak a biztonságában maradni, mint elmenni a peremre, a szegények, kitaszítottak, megvetettek és fogyatékkal élő testvéreink közé, ahogyan azt Ferenc pápa kérte.
Ott ugyanis minden kiszámíthatatlan. Ki kell lépnünk a megszokott biztonsági rendszerünkből. A szeretetben mindig kockázat van.
Osszátok meg egymással a gondolataitokat, hallgassátok meg egymást, és utána cselekedjetek!
Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye
Magyar Kurír
