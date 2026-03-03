A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (2/36)

Mi az igazság önmagunkról?

Amikor a házasságtörésen ért asszonyt Jézus elé viszik, nem áll sem az asszony, sem az őt megkövezni akarók oldalára, csak kimondja róluk az igazságot. „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek”. (Jn 8,7)

Mielőtt „megköveznéd” a tetten ért bűnösöket, vagy a másik oldalon állókat, ki kell mondanod az igazságot magadról is.

Amikor valaki megbánt, kárt okoz neked, bűnt követ el ellened, azért ő a felelős. Ám azért, ahogyan te erre reagálsz, átkozod, ítélkezel, bosszút forralsz, azért már nem ő a felelős, hanem te. Arról, hogy hol tartasz a szeretetben vagy az ellenség szeretetében, nem a másik tehet, hanem te.

Mi az igazság rólunk?

A bennünk lévő rokonszenv vagy ellenszenv megkötöz, mindkettő a neveltetésünk és félelmeink terméke. Vonzódunk azokhoz, akik megerősítenek, támogatnak, bátorítanak, szeretnek és csodálnak bennünket.

Félelmet, előítéletet és ellenséges érzületet váltanak ki belőlünk azok, akik más nyelvet beszélnek, más a bőrük színe, a ruházatuk, az életvitelük, kulturális szokásaik. Ösztönösen elkerüljük és gyűlölettel, versengéssel fertőzött világunkban veszélyforrásoknak tekintjük őket.

Az igazság az, hogy mi is felelősek vagyunk a jelenlegi közállapotokért, mert félelmeink mögött ott rejtőzik a gőg, a hiúság, és az ebből fakadó ítélkezésünkkel tápláljuk a rosszat, az indulatokat egymás iránt.

Amíg megtűrjük szívünkben a haragot, ítélkezünk és uszítunk mások ellen, mi is felelősek vagyunk a társadalmunkat, családjainkat, egyházainkat átjáró rosszért!

Mire tanít az Igazság?

A kölcsönös ellenségeskedés, a védekezésből indított támadások, a gyanakvás és nyilvánvaló agresszió légkörében újra fel kell fedeznünk az egymás iránti tisztelet és a vendégszeretet ajándékát. Az Igazság azt kéri tőlünk, ismerjük fel, hogy mindannyian egyetlen Atya gyermekei vagyunk, mindannyian testvérek vagyunk!

Milyen érzéseket váltottak ki benned ezek a gondolatok? Onnét kell tovább növekedni a szeretetben.

Fotó: Kaposvári Egyházmegye

