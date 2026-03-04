A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (3/36)

Új megközelítés

Sokan gondolják úgy, hogy az a célravezető, ha ezekben a jegyzetekben a napi aktualitásokra reagálok valamelyik oldal gondolkodása mentén. „Kell-e adót fizetni a császárnak?” – teszik fel a kérdést a farizeusok Jézusnak. Akár igennel, akár nemmel felel, csapdába kerül.

Követve az ő példáját, szeretnék új nézőpontot behozni. Úgy gondolom, szabadok vagyunk arra, hogy felülemelkedve a kérdezők logikáján, az evangélium és az Egyház tanítása mentén közelítsük a különböző helyzeteket.

Nem válaszokat fogalmazok meg, hanem nézőpontot, ahonnét közelítve esély van arra, hogy az olvasó is békességteremtő lehessen ott, ahol él.

„Az én békémet adom nektek.”

Mindenki békét szeretne! Úgy tűnik, Jézus is.

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.” (Jn 14,27)

„Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja.”

Melyek a legismertebb békekínálatok a világ részéről?

Fegyverszünet: ami alatt mindegyik fél tovább fegyverkezik, hogy azután legyőzhesse a másikat. Jelenleg már annak is nagyon tudnánk örülni, ha a fegyverek elhallgatnának.

Kompromisszumok útján megteremtett béke: „ál”-békesség, mert nem érinti a szívünket, viszont néha ezzel is kénytelenek vagyunk beérni.

Békemozgalmak: ideológiák mentén születnek, és időnként nagyon erőszakosan képviselik az eszméiket. Ez sem a krisztusi béke.

A meditációs gyakorlatokból fakadó nyugalom és béke sem az, amiről Jézus beszél.

„Pax Romana” – a győztesek békéje, amire most sokan készülnek. A történelem arra tanít bennünket, hogy ez a fajta béke mindig megágyaz a következő konfliktusnak és háborúnak. Ez nem a Krisztus által felkínált béke!

„Az én békémet adom nektek.”

Keresztényként Krisztus békéje a mérce és a mérték, nem érhetjük be kevesebbel.

Hogy mit jelent ez, azt a következőkben olvashatjátok.

Addig beszéljetek egymás közt a fenti néhány gondolatról és arról is, mit értetek a krisztusi béke alatt.

A jegyzeteket a Kaposvári Egyházmegye Facebook- és weboldalán is követhetjük.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír