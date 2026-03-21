A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (20/36)

„Ne féljetek!” (Mt 14, 27)

Amint az előző jegyzetben írtam, Isten szava választás elé állít bennünket!

A politikusokra, a médiumokra hallgatunk, vagy az evangéliumra? Nem könnyű az idegenek iránti mesterségesen felfokozott gyűlöletkeltés közepette legyőzni a félelmeinket.

Akiknek sikerül, azok elindulhatnak a bizalom útján, a vendég iránti barátság felajánlásával.

A vendégszeretet Henry J. Nouwen szerint elvezet bennünket a vendégbarátságig.

A szabad és bensőséges hely megteremtése

Egy olyan tér felajánlása, ahol változás történhet. Nem burkolt felhívás arra, hogy a vendég magára öltse a vendéglátó életformáját, a maga oldalára állítva őt, saját útját, értékrendjét kiáltva ki a boldogság egyedüli ismérvének.

Szent Kalkuttai Teréz anya az evangélium mentén a hindu és muszlim betegeinek nem katolikus kápolnát, hanem a vallásuknak megfelelő imahelyet építtetett.

Megteremtette annak az esélyét, hogy ki-ki rátaláljon a saját útjára, boldogságára. Teréz anya megértette, hogy nem egymás birtoklására, hanem egymás szolgálatára vagyunk hivatottak.

A taizéi közösség tagjai, miután befogadtak tizenegy menekültet, nem megváltoztatni akarták őket. Keresztény hitükből fakadóan tisztelték mindegyik befogadott személyét. Olyan helyet kínáltak nekik, ahol letehették páncéljaikat, fenntartásaikat és figyelhettek a szívük mélyén szóló hangokra.

Legyetek bátrak a szeretetben!