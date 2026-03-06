A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (5/36)

Varga László kaposvári megyéspüspök március 1-jétől közös gondolkodásra hív a nagyböjt idején: „Ha fontos számodra a higgadt, evangéliumi szemlélet és a békességteremtés kultúrája, tarts velem ezen a közös úton!” Az alábbiakban a sorozat ötödik részét olvashatják.

A hit próbája

„Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben éltek-e? Tegyétek csak próbára magatokat. Felismeritek-e, hogy bennetek él Jézus Krisztus? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát.” (2Kor 13,5)

„Valaki ránk talált, Valaki kedvesévé lettünk. Tudjuk, hogy »birtokba vettek«, mint Jeremiást (20,7–9), mint Izajást (6,4–7), mint Máriát (Lk 1,38).” (Richard Rohr)

„Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi?” (1Kor 6,19-20)

Az autonómia illúziója

Az első emberpár bukása óta rendszeresen megkísért bennünket az önálló életvezetés illúziója, az a tudat, hogy „kezünkben van az irányítás”. Mind a történelem, mind saját életünk és családjaink sorsa folyamatosan rácáfol erre a hiedelemre, mi mégis állandó autonómiaharcot vívunk Istennel és másokkal szemben.

Nem vagyunk a magunkéi

Valaki lefoglalt bennünket magának, az ő fiai és leányai, a Szeretet ajándékai vagyunk. Akkor lesz bennünk és így körülöttünk is béke, ha megértjük, a béke forrása az önként, szabadon vállalt függés Istentől.

Amikor életünket Isten szeretetétől hagyjuk irányítani, átalakítani, betölteni, akkor új tapasztalatra teszünk szert. Rájövünk, hogy

Isten az, aki áthidalja a bennünk élő bűnös és körülöttünk élő bűnösök között lévő szakadékot. 

Ő a mi békességünk, aki ott él a másik emberben is. Ezzel az új tapasztalattal indulhatunk el megosztottságtól szenvedő társadalmunkban a békességteremtés útján.

Elmélkedjetek egyedül és közösen is a fentiekről. Hogyan tudjátok összekapcsolni az Isten igéjét, a hit ajándékát, a minket körülvevő és bennünk lévő valósággal?

