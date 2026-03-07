A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (6/36)

Már a 6. jegyzetnél tartunk. Önvizsgálat helyett eddig sokan beérték önigazolással és mások iránti vádaskodással. A sokféle komment szerint úgy tűnik, egyszerűbb felcímkézni személyemet, és különböző „szekértáborok” oldalára állítani, mint elgondolkodni az olvasottakon és amiben szükséges, abban megtérni és változtatni.

Jegyzeteimmel az evangéliumok oldalán állok, és azt szeretném az olvasók elé tárni, ami elsőre nem látszik, és hírekben sem beszélnek róla. Örömmel folytatom!

„Boldogok a békességteremtők, mert ők Isten fiai!” (Mt 5,9)

Akik hisznek Jézus szavában, a nyolc boldogság tanításában, azok életében a mennyei Atya a boldogmondások lelkületét bontja ki.

A bennük lévő ígéreteket – mennyek országa, Isten országa, övék lesz a föld, a vigasztalás, Isten látása, az irgalom megtapasztalása, istenfiúság –, nem szabad áthelyezni a távoli jövőbe vagy a túlvilágra, mert már most is jelen vannak a Jézust követő lelkekben!

A lelkek megkülönböztetése

Ezek az ígéretek a lelkek megkülönböztetését szolgálják, útmutatók, amik Isten értékrendjét mutatják be kaotikus világunkban!

Olyan ígéretek, melyek a hívő ember valós helyzetét tárják fel, ha tényleg követi Krisztust!

Ígéretek, amelyek Jézus életének és a tanítványok életének paradoxonjai, egyszerre szenvedés és feltámadás. Egyszerre boldogság és kereszt, egymástól elválaszthatatlanul!

Szemben a világ által felkínált boldogsággal, a nyolc boldogság első fele a keresztet, az ígéretek pedig a feltámadást helyezik a tanítványi lét középpontjába.

A békességteremtés az alázat útja

A nyolc boldogság tettekre váltása, egyben az alázat útja is – akik igent mondtak az Igazságra, azoknak ezekhez kell leegyszerűsödni, kiüresedni, önmagukat elveszíteni.

A nagy EGO „visszametszése”, ami nélkül nem lesz béke és nem lehet békességet teremteni!

Mit gondoltok minderről?

A jegyzeteket a Kaposvári Egyházmegye Facebook- és weboldalán is követhetjük.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír