A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei – 16/36

A történelem az élet tanítómestere

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

Mi van, ha a történelem nem az események vak, személytelen láncolata, hanem üdvösségtörténet, mely a Krisztussal való személyes találkozásra, megtérésre hív? Ekkor húsvéti reményt kereshetünk a síró városok, égő kórházak, a kétségbeesett szülők és gyermekek között. Ekkor a történelem Istenére hallgatva rátalálunk megtérésre szólító hívására.

Nyugaton a vallás magánüggyé és egyéni érzéssé vált. Könnyedén kívülállók maradunk korunk katasztrofális eseményein, a tömegmészárlásokon, a féktelen erőszakon, a zsúfolt börtönökön és az éhezők tömegein. Amíg énközpontú életet élünk, mi is felelősek vagyunk a rosszért!

A betörésekről, hazugságokról, a kormánytisztviselők korrupciójáról szóló napi „hírek” hallatán nem kellene-e bevallanunk, hogy mindez a mi vétkünk is, és megbocsátásra, gyógyulásra várunk?

„Ha meg nem tértek, ugyanúgy elvesztek...” (Lk 13,4–5)

Elsőként a saját szívünknek kell átmennie megtérésen:

a birtoklási vágyunknak – csak ellenséget láthatunk az idegenben addig, amíg valami védelmezni valónk van, amíg szorongva ragaszkodunk a tulajdonunkhoz, bármi legyen is az: tudásunk, jó hírünk, földünk, pénzünk vagy a tárgyaink.

felsőbbrendűségi tudatunknak – a pöffeszkedő lélek nem toleráns! Amikor a szívünk tele van előítélettel, aggodalommal, féltékenységgel, kevés hely marad az emberi tapasztalatok sokféleségének.

önteltségünknek – aki el van telve saját gondolatainak, elképzeléseinek, véleményének és meggyőződésének igazával, abban nincs nyitottság, hogy rácsodálkozzon a másik ajándékaira, nincs belső tere a figyelemhez.

farizeusi lelkületünknek – sokak vallásos élménye olyan erőteljes, hogy már nem képesek meglátni: az ő útjuk nem szükségképpen az egyetlen út.

„Ha meg nem tértek, ugyanúgy elvesztek...” (Lk 13,4–5)

Megtérésre hívlak!

Nézőpontváltásra és Krisztus követésére!

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

