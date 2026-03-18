A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei (17/36)

Magunkon kell elkezdeni

Gondolkodás nélkül hiszünk abban, hogy mindazért a rosszért, amiben kénytelenek vagyunk élni, amit megtapasztalunk a családunkban, Egyházunkban, a társadalomban, mindig mások a felelősek.

A házastársunk, a családtagjaink, a papok és püspökök, és természetesen a politikusok is. Ha változást szeretnénk társadalmi, egyházi szinten, akkor szükséges szembe nézni önnön ellenségességünkkel, a bennünk élő agresszorral, aki mindenkiben ott él.

Ha azt gondoljuk, hogy nincs bennünk, akkor csak fogadjunk be az otthonunkba sebzett, beteg embereket. Ők nagyon gyorsan képesek felszínre hozni a bennünk élő erőszakot.

Lehullanak az álarcaink és láthatóvá válik, hol tartunk a szeretetben. Megmutatják a valóságot rólunk. Változás helyett inkább vádoljuk, támadjuk őket, és hiszünk abban, ha ők nem lennének, nekünk sokkal jobb lenne. Ez az, amiből meg kell térnünk.

A változáshoz fontos felismerni és beismerni az agresszivitásunkat és a mögötte rejlő félelmeinket. Csak ezek után leszünk képesek magunkat és másokat is a szeretet felé mozdítani.

Bosco Szent János szerint, ha nem lennének nehéz embereink, drága pénzen kellene megvásárolnunk őket. Ajándékok ők, mert ingyen megmutatják nekünk, hogy miben kell változnunk.

Mit gondoltok erről és a fentiekről?

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

