A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei (24/36)

Nézőpont – 2026. március 25., szerda | 16:12
Varga László kaposvári megyéspüspök március 1-jétől közös gondolkodásra hív a nagyböjt idején: „Ha fontos számodra a higgadt, evangéliumi szemlélet és a békességteremtés kultúrája, tarts velem ezen a közös úton!” Az alábbiakban a sorozat huszonnegyedik részét olvashatják.

Isten gyengéd hatalma

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

Amikor találkozunk a Szeretet Istenével, megmutatja, hogy minden embert szeret a világon. Képessé tesz arra, hogy felfedezhessük mások szépséget, értékességét is, ne csak a magunkét.

Amikor találkozunk a Szeretet Istenével, segít, hogy az elnyomottak megszabaduljanak a gyűlölettől elnyomóik irányába. Ennek gyönyörű példái a kortárs vértanú keresztények tanúságtételei.

Segít, hogy az áldozat új erőt merítve már ne akarjon bosszút állni, hanem imádkozzon azért, hogy elnyomója megváltozzon és rátaláljon az igazságra, s hogy beismerje gonosz tetteit és keresse a bocsánatkérést, kiengesztelődést.

Az elnyomó szívének megértése és megváltozása

Az elnyomónak különösen nehéz elismerni bűnét, mert a hatalomnak iránya van: mindig lefelé gyakorolják, a gyengék felé. A hatalmat gyakorló könnyen egyenlőségjelet tesz a hatalom és a jó közé.

Akik hatalmi helyzetben vannak, képtelenek a legkisebb kritikát is elfogadni. Akinek hatalma van, nehezen ismeri be, hogy megsebezte a nála gyengébbet.

Kevesen vannak, akik a hatalmat „szolgáló hatalomként” gyakorolják, bíznak másokban és növekednek szabadságukban.

Ellenségszeretet

Többet jelent az erőszakmentességnél!

Elvezet a haragtól a megbocsátáson és a kiengesztelődésen át az ellenségszeretetig, az irgalomig.

Miért szeressem az ellenségeimet? Mert a mennyei Atya is szereti és Jézus érte is meghalt. Keresztényként ehhez a szeretethez kell felnőnünk.

Beszéljetek arról, hogyan viszonyultok az ellenségeitekhez. Láttok-e reményt a változásra?

 

A jegyzeteket a Kaposvári Egyházmegye Facebook- és weboldalán is követhetjük.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

