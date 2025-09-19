A Belga Királyság rangos kitüntetést adományozott a PPKE BTK adjunktusának

A Koronarendet II. Lipót belga uralkodó alapította 1897-ben, majd 1908-ban besorolták a belga kitüntetések közé, és ettől kezdve a Belga Királyságnak tett szolgálatokért adományozzák: művészeti, irodalmi vagy tudományos érdemekért, a kereskedelem és az ipar területén elért kimagasló eredményekért ítélik oda.

Külföldi állampolgárok számára az érdemrendet a külügyminiszter javaslata alapján adományozzák.

Az elmúlt százhúsz évben kevés honfitársunk kapta meg a Koronarend valamelyik fokozatát, összesen csupán mintegy kéttucatnyian: az I. világháború előtt Torday Emil Afrika-kutató, Ferenc József császár és király szárnysegédjeként Horthy Miklós, illetve gróf Lónyay Elemér, Stefánia belga királyi hercegnő hitvese voltak a birtokosai. 1918 után a két ország közötti feszült viszony okán csak 1926-ban ítélték oda ismét magyar állampolgároknak ezt a kitüntetést.

A Szinyei Merse Pál Társaság által a belga fővárosban szervezett nagysikerű szépművészeti kiállításért több művész, illetve az illetékes magyar minisztérium munkatársai – Kertész K. Róbert helyettes államtitkár és Ybl Ervin miniszteri titkár, a híres építész, Ybl Miklós rokona – részesültek ebben az elismerésben.

Közéleti személyiségeink közül Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter, az 1930-as évek kétoldalú kapcsolataiban jelentős szerepet játszó, rövid ideig a kereskedelmi és közlekedési miniszteri tárcát vezető Winchkler István és a brüsszeli magyar követ, gróf Woracziczky Olivér is megkapta a belga Koronarend nagykeresztjét. A felsoroltakon kívül említésre méltó az Erdélyben élő pénzügyi szakember, gróf Teleki Ernő, gróf Teleki Pál miniszterelnök unokaöccse, aki a belga Koronarend lovagkeresztjének birtokosa lett. A híres magyar hegedűművész, Gertler Endre 1937-ben részesült a kitüntetésben. 1940-ben Knebel Miklós pápai kamarás, budapest-krisztinavárosi plébános kapta meg a kitüntetést.

Közvetlenül a II. világháború után kevés magyar állampolgárnak adományozták a belga Koronarendet, őket elsősorban az ellenállásban való részvételükért ítélték méltónak a kitüntetésre. A hidegháború idején tudósok, orvosok, valamint az 1958-as brüsszeli világkiállítás magyar pavilonjának tervezője, Gádoros Lajos építész büszkélkedhetett ezzel a rendjellel. A rendszerváltás után sem volt túl gyakori a belga Koronarend magyar állampolgároknak adományozása, a 2010-es évektől pedig egyenesen ritkaságszámba ment: az egyik utolsó kitüntetett Győri Enikő, a magyar EU-elnökség programjáért felelős külügyminisztériumi államtitkár volt 2012-ben.

Ebben a történelmi kontextusban különösen nagy jelentőséggel bír, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója és a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatóhelyettese – Belgium külügyminiszterének felterjesztésére, a 2025. május 12-én kelt királyi rendelet alapján – megkapta a belga Koronarend lovagkeresztjét. A kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között szeptember 12-én, Belgium budapesti nagyköveti rezidenciáján került sor. Az eseményen megjelent Jonathan Lacôte, hazánkba akkreditált francia nagykövet, Matthieu Berton, a budapesti Francia Intézet igazgatója, Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Társadalom- és Bölcsészettudományi Karának dékánja is.

Jeroen Vergeylen, a Belga Királyság magyarországi nagykövete laudációjában Fejérdy Gergely történészi munkásságát méltatta. Mint mondta, a kitüntetett otthonosan mozog a két ország 20. századi kapcsolatrendszerének történetében. A magas rangú elismerést a nagykövet Fejérdy Gergely példamutató kutatói tevékenységével indokolta, amely révén a történelmet a diplomácia szolgálatába tudja állítani, és munkáján keresztül előmozdítja a nemzetek közötti megértést és baráti kapcsolatokat. A kitüntetett ígéretet tett arra, hogy a belga Koronarend lovagjaként – összhangban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem törekvéseivel – ebben a szellemben folytatja történészi munkáját.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magyar Kurír