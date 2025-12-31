A Biblia egy év alatt – Napi podcast-sorozat indul Fábry Kornél püspökkel

Nézőpont – 2025. december 31., szerda | 12:44
1

2026. január 1-jén magyar nyelven is elindul A Biblia egy év alatt című vallási podcast, amelyben Fábry Kornél püspök 365 napon át, napi epizódokon keresztül vezeti végig a hallgatókat a Szentíráson. A napi szentírási szakaszhoz rövid elmélkedés és ima is társul – mindez körülbelül 25 percben.

A zarándok.ma katolikus online-magazin szerkesztésében készülő podcast célja, hogy egy év alatt végigvezessen a Szentírás könyvein, miközben növekedhetünk a hitben azáltal, hogy feltárulnak előttünk a bibliai könyvek közötti összefüggések és az üdvtörténet íve.

Minden 20–25 perces epizód tartalmaz:
– 2-3 szentírási olvasmányt;
– elmélkedést Fábry Kornél püspöktől;
– egy vezetett imát, amely segít meghallani Isten hangját az Igéjén keresztül.

A szerkesztők lehetőséget kínálnak mind az egyéni, mind pedig a közösségi csatlakozásra. A sorozathoz egyénileg csatlakozók saját tempóban haladva, csendben, befelé figyelve dolgozhatják fel a hallottakat. Az egyes epizódokat barátokkal, családdal, plébániai közösségek tagjaival együtt hallgatva a megosztások és beszélgetések segítségével a bibliai zarándoklat valódi lelki közösséggé mélyülhet.

A sorozat egyes részei nyomon követhetők lesznek a zarandok.ma oldalon.

További információ és regisztráció EZEN a linken.

Forrás és fotó: zarandok.ma

Videó: Zarándok

Magyar Kurír

#Biblia #evangelizáció #média

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató