A Biblia egy év alatt – Napi podcast-sorozat indul Fábry Kornél püspökkel

A zarándok.ma katolikus online-magazin szerkesztésében készülő podcast célja, hogy egy év alatt végigvezessen a Szentírás könyvein, miközben növekedhetünk a hitben azáltal, hogy feltárulnak előttünk a bibliai könyvek közötti összefüggések és az üdvtörténet íve.

Minden 20–25 perces epizód tartalmaz:

– 2-3 szentírási olvasmányt;

– elmélkedést Fábry Kornél püspöktől;

– egy vezetett imát, amely segít meghallani Isten hangját az Igéjén keresztül.

A szerkesztők lehetőséget kínálnak mind az egyéni, mind pedig a közösségi csatlakozásra. A sorozathoz egyénileg csatlakozók saját tempóban haladva, csendben, befelé figyelve dolgozhatják fel a hallottakat. Az egyes epizódokat barátokkal, családdal, plébániai közösségek tagjaival együtt hallgatva a megosztások és beszélgetések segítségével a bibliai zarándoklat valódi lelki közösséggé mélyülhet.

A sorozat egyes részei nyomon követhetők lesznek a zarandok.ma oldalon.

További információ és regisztráció EZEN a linken.

Forrás és fotó: zarandok.ma

Videó: Zarándok

Magyar Kurír