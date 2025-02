A Biblia és a matematika – A hit és a logika találkozik Tamásiban

A kiadványról szóló ismertetőt a Tamási Katolikus Közösség portálja nyomán szerkesztve közöljük.

A Matematika-feladatgyűjtemény bibliai történetekből című kiadvány szerzője, a tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium pedagógusa korábban is szívesen vonta be a bibliai számokat a matematikatanításba. Egy órájára egyszer Felföldi László pécsi püspök is ellátogatott, ahol éppen ilyen típusú feladatokat oldottak meg. A főpásztor elismerően szólt a látottakról.

„Az indíttatás fentről jött, én igazából csak írtam, nem is kellett nagyon gondolkodnom rajta. A cél a szövegértés javítása, fejlesztése gimiseknél, és felkészítés a középszintű érettségire; és természetesen az általános műveltség szempontjából sem árt, ha ismerkednek a tanulók a Szentírással. A személyes életemben is igazi flowélmény volt ez a néhány hónap. A feleségem azt kérte, hogy ne hagyjam abba az írást, mert teljesen megváltoztam írás közben” – elevenítette fel a szerző, hogy mi inspirálta a kiadvány létrejöttét.

A feladatgyűjtemény, amelyben minden egyes feladatot a Szentírásból vett igehely vagy ahhoz köthető adatsor vezet fel, még nem került nyomdába, de a Tamási Katolikus Közösség oldalán Egyed Sándor mindazok számára elérhetővé tette, akik szívesen mélyülnének el a matematika világában bibliai történeteken keresztül.

A feladványok között helyet kaptak egyenlettel és egyenletrendszerrel megoldható feladatok, százalékszámítás, halmazok, statisztika, kombinatorika, sorozatok, geometria, valamint a felszín- és térfogatszámítás témakörei, melyek közül következzen egy konkrét feladat leírása:

Négy érv a bibliai számok és a matematikatanítás ötvözése mellett: A matematika és a Biblia összekapcsolása fejleszti a gondolkodást A Biblia tele van számokkal és logikai összefüggésekkel. Gondoljunk csak a teremtés hat napjára, a tízparancsolatra, vagy a Jelenések könyvében található misztikus számokra. Egy bibliai témájú feladatgyűjtemény abban segíthet, hogy a diákok a matematikai tudásukat olyan feladványokon keresztül fejlesszék, amelyek közben a hitüket is elmélyíthetik. A hit alapú tanulás motiváló és élményszerű A diákok sokszor nehezen kapcsolódnak a matematikai problémákhoz, ha azok távol állnak a mindennapi életüktől. Egy bibliai témájú feladatgyűjtemény azonban személyesebbé és érdekesebbé teheti a tanulást. Ha a példák és feladatok egy olyan kulturális és szellemi közegből származnak, amely fontos számukra, sokkal szívesebben és kitartóbban dolgoznak rajtuk. Képzeljük el, hogy a diákok egy ószövetségi templom méreteit számolják ki, vagy az izraeliták pusztai vándorlásának időtartamát becsülik meg különböző matematikai módszerekkel. Ezek a kihívások nemcsak az elméleti tudást erősítik, hanem a Biblia történeti hátterét is közelebb hozzák a tanulókhoz. Értékalapú nevelés a matematika eszközeivel Egy bibliai hátterű matematikai feladatgyűjtemény nemcsak a számolási képességet fejleszti, hanem erkölcsi és szellemi üzeneteket is közvetít. A problémák megoldása során a diákok olyan alapvető bibliai értékekkel találkozhatnak, mint az igazságosság, a kitartás, a felelősségvállalás és az együttműködés. A gyűjtemény például tartalmaz olyan feladatokat, amelyekben a tízparancsolat számainak összefüggéseit vizsgálják, vagy a bibliai idők pénzügyi rendszerét elemzik matematikai modellek segítségével. Ezáltal a tanulók egyszerre fejlődnek intellektuálisan és erkölcsileg is. Fejleszti a problémamegoldó képességet és a kreatív gondolkodást A Biblia számos története kihívásokra és problémamegoldásra épül. Noé bárkájának méretezése, az egyiptomi csapások számbavétele, vagy éppen a talentumokkal kapcsolatos példázatok mind kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy matematikai és logikai gondolkodásra ösztönözzék a tanulókat. Ez a módszer nemcsak a keresztény iskolák számára lehet hasznos, hanem minden olyan tanuló számára, aki szeretne mélyebb, értelmesebb módon kapcsolatba lépni a matematikával és a Bibliával egyaránt.

A feladatgyűjtemény a Tamási Katolikus Közösség Facebook-oldalán érhető el.

Forrás és fotó: Tamási Katolikus Közösség Facebook-oldala/Pécsi Egyházmegye

Kiemelt kép: Pixabay

Magyar Kurír