A bíborosi tanács a világjárvány gazdasági és társadalmi következményeiről tárgyalt

A járványhelyzet miatt ezúttal is online tartották meg a bíborosi tanács ülését – tájékoztatott a vatikáni sajtóközpont. A különböző országokból székhelyükről jelentkeztek be a főpásztorok: Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley, Oswald Gracias és Fridolin Ambongo Besungu bíboros. A Vatikánból kapcsolódott be Pietro Parolin bíboros államtitkár, Giuseppe Bertello bíboros, a Vatikánvárosi Állam Kormányzósága és a Vatikánvárosi Állam Pápai Tanácsa elnöke, továbbá Marco Mellino püspök, a bíborosi testület titkára. Ferenc pápa a vatikáni Szent Márta-házból követte a megbeszélést.

A találkozón a Szentatya köszöntötte a főpásztorokat, akik ezután beszámoltak térségük helyzetéről, különös tekintettel a világjárvány gazdasági és társadalmi következményeire, valamint az Egyház elkötelezettségére, az egészség és a gazdasági talpra állás, valamint a rászorulók támogatására.

A bíborosi tanács tagjai megvitatták, milyen munkamódszert alkalmazzanak az új apostoli konstitúció életbe lépése után, az egyes normatív szövegek revíziója és javítása céljából. Áttekintették a feldolgozás alatt álló szöveg által nyílt újabb távlatokat is.

A következő találkozót június végére tűzték ki. Mint ismeretes, a Római Kúria reformját szabályozó új apostoli konstitúció egyik fő eleme az Egyház szinodalitásának támogatása, a missziós lelkület megvalósítása a Vatikánon belül, valamint a nők jelenlétének növelése a szentszéki szervezetek élén.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír