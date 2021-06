A búcsú előtt sodorta le a partiumi Szentpálon a templomtorony tetejét a vihar

Az Arad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint 40–50 liter csapadék is esett négyzetméterenként, és megyeszerte 26 helyen az útra dőlt fákhoz riasztották a tűzoltókat. A leginkább érintett települések Sofronya, Szentpál, Szemlak. Az aradi hírportál George Pleșca százados, az ISU sajtószóvivője tájékoztatása alapján arról is beszámolt, hogy a megyei kórház falainak a szigetelését is megbontotta a vihar. A katasztrófavédelem mellett az aradi közterület-fenntartó vállalat is eltakarított hét kidőlt fatörzset. Az Arad és Nagyárad közötti országúton (DN79) két kidőlt fa akadályozta a forgalmat.

A helyi önkéntes tűzoltó-alakulatoknak többek között az Újszentanna és Zimándújfalu, Sofronya és Szentpál közötti úton, valamint Nagyiratoson és Nagylakon kellett kidőlt fákat eltakarítani az útból, amelyek villanyvezetékeket, háztetőket és parkoló autókat rongáltak meg.

A legsúlyosabb károkat Sofronya községben (a községközpontban és a közigazgatásilag hozzá tartozó Szentpálon) okozott a vihar: Szentpálon lesodorta a római katolikus templom tornyának tetőborítását. Szentpál katolikus temploma a Szent Péter és Pál ünnepén esedékes búcsúra készült. A helységben fákat tört ketté, háztetőket bontott meg a szél – mondta az aradi portálnak a romeltakarításon dolgozó Sandu Krisztián polgármester.

Forrás és fotó: Aradi Hírek/Romkat.ro

Magyar Kurír