A Caritas vatikáni képviselője is Magyarországra látogatott az eucharisztikus kongresszusra

A karitászügyekért felelős vatikáni küldött szerette volna megismerni a magyarországi Katolikus Karitász munkáját, intézményeit, központjait. Écsy Gábor karitászigazgatóval és Zagyva Richárd igazgatóhelyettessel meglátogatta a magyar Katolikus Karitász elnökét, Spányi Antal püspököt, akivel a Karitász tevékeny szerepéről beszélgettek az eucharisztikus kongresszuson. Szó esett a segélyszervezetnek a 21. században az Egyházban és a társadalomban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről.

Pierre Cibambo személyes hangú tanúságot tett a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson szerzett tapasztalatairól. Elmondta, mélyen megérintette a margitszigeti családi nap, amelyet a kongresszus keretein belül szerveztek, és látta, milyen nagy létszámban jelentek meg olyan családok, akik aktívan, az élő Egyház részeként élik életüket. Másrészt megérintette a helyszínen a Karitász erős jelenléte is, amellyel megmutatta, hogy élő kapcsolata van a magyarországi családi közösségekkel. Hangsúlyozta, bár ez egy eucharisztikus kongresszus volt, jó volt látni, hogy a Katolikus Karitász a társadalom részévé vált ebben az országban, és komoly szerepe van Magyarországon. Arról is beszélt, részt vett több olyan programon is, amely a Karitász keretein belül zajlott, és megtapasztalta, hogy a szervezet a kongresszus fontos résztvevője volt.

A vatikáni képviselő a 21. századi karitatív tevékenységről kifejtette: napjainkban nagyon fontos, hogy úgy tudjuk megélni a szeretetszolgálatot az Egyházon belül, hogy az hitünk részévé váljon. A hitélet és a misszió elválaszthatatlan a szeretetszolgálattól, csak együtt lehet jelen az életünkben. Mindannyiunk felelőssége, és meg kell értenünk, hogy az Egyház nem létezik a karitász nélkül, és másik oldalról pedig a karitász sem létezhet az Egyház nélkül. Különben civil szervezetté válik, ha kihagyjuk belőle a hitet, az evangélium üzenetét.

Látogatása céljáról Pierre Cibambo azt mondta: először is a személyes találkozást fontosnak tartotta, mert szerette volna a főpásztort megerősíteni abban, hogy püspök-elnöki munkája nagyon fontos és értékes. A Karitász „atyjaként” jelenléte nélkülözhetetlen, hiszen nemcsak referál a püspöki konferenciának a segélyszervezet munkájáról, hanem szervezi, felügyeli is ezt a szolgálatot. Nyilván nehéz és szerteágazó feladatokkal szembesül, hiszen 800 plébániai karitászcsoport van ebben az országban, ebből 94 a székesfehérvári egyházmegyében. Ez is mutatja a karitászpüspök fontos feladatát, hogy példát mutasson a karitatív szolgálatban, hogy a papok megértsék, az evangelizáció, az igehirdetés, a szentségekhez kiszolgáltatása mellett nem lehet hiteles egyházi életet élni az irgalmasság cselekedetei, vagyis a diakónia nélkül. Ez a három dimenzió elválaszthatatlan egymástól.

Spányi Antal püspök, karitászelnök megköszönte a vendég buzdító szavait és megosztott tapasztalatait, amelyek hivatalánál fogva is segítik a Karitász nagyon összetett munkáját. Fontosnak nevezte, hogy a vatikáni képviselő megismerte azt a széleskörű szolgálatot, amelyet a magyarországi Karitász végez, a karitászközpont az egyházmegyei és plébániai karitászcsoportokkal együttműködve. Kiemelt feladatnak nevezte megmutatni, ismertté és láthatóvá tenni, hogy a magyar egyház élő egyház, amely az evangélium üzenetéhez szabja életét, és az evangéliumi küldetést a Krisztustól kapott szeretetparancs alapján akarja, felekezeti hovatartozás nélkül megélni. Hogy az embereket erősítse, segítse, fölemelje és támogassa. Felragyogtassa Krisztus fényét, hogy mindenki rátaláljon arra az ajtóra, amely nyitva áll számára, hogy az Egyházba belépve mindenki találkozhasson Isten szeretetének teljességével.

Spányi Antal püspök-elnök végül arról tájékoztatta a vatikáni küldöttet, hogy a magyarországi Katolikus Karitász közreműködésével az Egyház a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nulladik napján sokezer embert tudott megvendégelni országszerte, szeretettel körbevenni egy olyan közös együttléttel, amely nem mindennapi része életüknek. Az emberi méltósághoz pedig hozzátartozik ez a tisztelet, amely Isten minden teremtményének kijár. A Karitász ezzel a cselekedettel is megmutatta a világ különböző helyeiről ide érkezőknek, hogy valóban élő egyházi szervezet. Megélni a krisztusi parancsot, a szeretet parancsát a vallásos életünkből, hitünkből fakadó küldetésünk – hangsúlyozta a főpásztor –, és akkor lesz hiteles és hatékony, ha a szeretet motiválja. Ebből a krisztusi szeretetből fakad az ereje, ez ad reményt, alapot egész életünknek, tevékenységünknek.

Écsy Gábor karitászigazgató is köszönetét fejezte ki Pierre Cibambo rendkívüli látogatásáért. Elmondta, hogy a kongresszus kapcsán több vendégük volt a Caritas Europától és a Caritas Internationalistól. A hét folyamán számtalan tanításban és tanúságtételben részesülhettek. Ez egy olyan kegyelmi időszak volt – mondta az igazgató –, amely megerősítette és bátorította küldetésükben a külföldi és magyarországi karitászmunkatársakat is, és kitartást adott a további munkához.

A találkozó végén Spányi Antal püspök Pierre Cibambónak bemutatta a Székesfehérvári Egyházmegye sajátos pasztorális küldetését és megmutatta a székváros kiemelt szakrális emlékeit.

A magyarországi tartózkodása alatt a kongresszus rendezvényei mellett Pierre Cibambo látogatást tett a székesfehérvári Szent Kristóf Házban, a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnál és a budapesti Karitász Székházban, illetve megtekintette az Egyház szolgáló szeretetét bemutató Ezerarcú szeretet című kiállítást a Pesti Vigadóban.

Szöveg és fotó: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye/Katolikus Karitász

Magyar Kurír