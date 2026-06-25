A cél, hogy a fiatalok Krisztus módjára tudjanak szeretni – Főegyházmegyei Te Deum Veszprémben

A főpásztor köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy az emberi élet egyik legméltóbb magatartása a hálaadás. A hálában felismerjük, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk, akik az ő kegyelméből végezhetik szolgálatukat. Azért adunk most hálát, hogy bennünket választott az Úr. Minket… – mégis kéri a mi szolgálatunkat – fogalmazott.

Homíliájában az evangélium központi üzenetére irányította a figyelmet: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást.” Ebben az egyszerű mondatban benne foglaltatik Jézus Krisztus tanításának lényege, valamint a hitoktatás küldetése is ebből fakad.

A főpásztor hangsúlyozta, a nevelés célja nem pusztán az ismeretek átadása, hanem annak segítése, hogy a fiatalok Krisztus módjára tudjanak szeretni. Olyan emberekké váljanak, akik képesek szolgálni embertársaikat, felelősséget vállalni a közösségért és életüket az üdvösség felé irányítani.

Udvardy György érsek rámutatott: az ismeret, az igazság és a szeretet elválaszthatatlan kapcsolatban állnak egymással. A valódi megismerés elvezet az igazság felismerésére, az igazság pedig a szeretetben teljesedik ki. Amikor most hálát adunk, valójában azt köszönjük meg elsőként, hogy tudunk szeretni, és hogy erre tudtuk vezetni a ránk bízott fiatalokat is – tette hozzá.

A főpásztor köszönetet mondott az intézményvezetőknek, pedagógusoknak, hitoktatóknak, lelkipásztoroknak, a Veszprémi Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) és a Hitoktatási Iroda munkatársainak, valamint mindazoknak, akik szolgálatukkal hozzájárultak a gyermekek és fiatalok neveléséhez.

A tanév lezárása mellett a jövőre is előretekintett. Arra buzdította a jelenlévőket, hogy továbbra is bizalommal és felelősséggel végezzék küldetésüket, és az előttük álló tanévben is Krisztus szeretetparancsára építve formáljanak közösségeket.

A szentmise végén Dékány Árpád Sixtus OSB emeritus zirci apát, az EKIF elnöke mondott köszönetet az oktatási intézmények valamennyi munkatársának. Beszédében kiemelte, hogy a pedagógusok és intézményvezetők nem csupán kollégák, hanem egy közös küldetés küzdőtársai és őrzőtársai.

Hangsúlyozta: a katolikus oktatás legfontosabb feladata ma is ugyanaz, mint mindig volt – segíteni a fiatalokat abban, hogy felismerjék életük valódi értékeit, és megtalálják azt az utat, amely a bizalomhoz, a közösséghez és a szolgálathoz vezet.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír