A család ereje a hitben – A szatmári egyházmegye tábora Erdődhegyen

Solomayer Sándor plébános előadásában bemutatta a részvevőknek a jubileum kifejezés ószövetségi jelentését, tartalmát. Arról is beszélt, hogyan élhető meg a jubileum lelkülete a családban.

A szentmisében azért is imádkoztak, hogy a Szentlélek kegyelmének segítségével minél jobban éljék meg az Istenbe ágyazottság kegyelmét a hétköznapokban.

Lepedus István családreferens házastársi kapcsolatot erősítő gyakorlatokat, családi játékokat vezetett. Szejke Judit nővényfestés műhelyt tartott az édesanyáknak, lányoknak. Keresztes Zoltán pedig a fafaragás rejtelmeibe vezette be a jelen lévő apákat, fiúkat.

A gyerekekkel délelőttönként Kocsán Renáta és Menzák Ágnes óvónők foglalkoztak, délután pedig hozzáértő és elkötelezett fiatalok szerveztek nekik élménydús programokat.

Nagy élményt jelentett a kedd esti tábortűz körüli éneklés, a szerda esti koncert, a családi foci, majd a csütörtök délelőtti bábszínház, melyet Dachman Annamária tartott.

Személyes kapcsolatok szövődtek. A jelenlévők lelkiekben megpihentek, megerősödtek.

A családos tábor a Bethlen Gábor Alap és a Szatmári Római Katolikus Püspökség anyagi támogatásával jött létre.

Forrás és fotó: Szatmári egyházmegye Facebook-oldala/Romkat.ro

Magyar Kurír