A családért és életvédelemért felelős európai püspökök találkoztak Rómában

Idén, a szentévben Róma adott otthont november 9–11. között az Európai Püspöki Konferenciák családért és életért felelős püspökei és országos igazgatói találkozójának, amelyet az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) Család és Élet Bizottsága szervezett.

A találkozón magyar részről jelen volt Nagy Csaba, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye családreferens papja. Romániát Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Családpasztorációs Bizottságának elnöke, valamint Helena Costescu, a bizottság titkára képviselte.

A tanácskozást Leo Cushley, a St Andrews-Edinburgh-i Főegyházmegye érseke, a CCEE Család és Élet Bizottságának elnöke nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy napjainkban Európában az Egyház tanítása a házasságról, a családról és az életről időszerűbb, mint valaha. Utalva a találkozó témájára – A keresztény család: Európa reménye – bátorította a résztvevőket, hogy osszák meg tapasztalataikat és jó gyakorlataikat a családok megerősítésére, amelyek a keresztény élet szíve és a remény jele a kontinens jövője szempontjából.

Válság és megújulás

A család és az Egyház Európában napjainkban: néhány gondolat és javaslat volt az első előadás témája, amelyet Marc Rastoin SJ, a római Pápai Biblikus Intézet tanára tartott. A professzor beszélt a családi élet válságáról és lehetséges megújulásáról Európában, kiemelve a jelenlegi nehézségeket – az elöregedő népességet, a csökkenő születési számokat, a törékeny kapcsolatokat, az identitásbeli bizonytalanságokat és az ökológiai szorongást –, amelyek megnehezítik a házasság iránti elköteleződést. Mindezekben azonban az előadó lehetőséget lát az evangéliumi házasságideál újrafelfedezésére, amelyet szabad hivatásként és a szeretet iránti hűséggel kell megélni. Véleménye szerint

az Egyháznak jobban kell kísérnie a családokat, képeznie a papokat és a világiakat, támogatnia a nehézségekkel küzdő párokat, valamint kreatívan használnia az új kommunikációs eszközöket.

A válság oka: a tájékozódási pontok hiánya

A második előadó, Livio Melina püspök, a II. János Pál Házasság- és Családtudományok Pápai Teológiai Intézet emeritus elnöke, valamint a morálteológia szakértője A család mint a szeretet és a remény iskolája című előadásában a család szerepét mint a világ világosságát, az egyének és a társadalom reményforrását hangsúlyozta a II. Vatikáni Zsinat két fő dokumentuma (Lumen gentium, Gaudium et spes) alapján. Rámutatott, hogy a család ma válságban van, mert a szeretet magánüggyé és egyénivé vált, valamint hiányoznak az érzelmi és erkölcsi tájékozódási pontok. Hogy a válságot leküzdjük, Melina püspök arra hívott, hogy

fedezzük fel újra a család igazságát Isten tervében: azt a helyet, ahol megtanulunk szeretni gyermekként, házastársként és szülőként.

A szeminárium résztvevői meghallgathatták a különböző püspöki konferenciák képviselőinek előadásait. Ezután az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége (FAFCE) tevékenységeiről szóló beszámoló következett, a szervezet kettős küldetést teljesít: képviseli a család hangját az Európai Unióban és nemzetközi szinten, valamint előmozdítja a családegyesületek munkáját és fejlődését.

A találkozó programját közösségi, kulturális és imádságos alkalmak gazdagították, amelyek között szerepelt a Szent Péter-bazilika szent kapuján való áthaladás, valamint a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika megtekintése.

Forrás: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro, CCEE

Fotó: CCEE

