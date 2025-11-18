A családért és életvédelemért felelős európai püspökök találkoztak Rómában

A találkozón magyar részről jelen volt Nagy Csaba, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye családreferens papja. Romániát Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Családpasztorációs Bizottságának elnöke, valamint Helena Costescu, a bizottság titkára képviselte.

A tanácskozást Leo Cushley, a St Andrews-Edinburgh-i Főegyházmegye érseke, a CCEE Család és Élet Bizottságának elnöke nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy napjainkban Európában az Egyház tanítása a házasságról, a családról és az életről időszerűbb, mint valaha. Utalva a találkozó témájára – A keresztény család: Európa reménye – bátorította a résztvevőket, hogy osszák meg tapasztalataikat és jó gyakorlataikat a családok megerősítésére, amelyek a keresztény élet szíve és a remény jele a kontinens jövője szempontjából.

Válság és megújulás

A család és az Egyház Európában napjainkban: néhány gondolat és javaslat volt az első előadás témája, amelyet Marc Rastoin SJ, a római Pápai Biblikus Intézet tanára tartott. A professzor beszélt a családi élet válságáról és lehetséges megújulásáról Európában, kiemelve a jelenlegi nehézségeket – az elöregedő népességet, a csökkenő születési számokat, a törékeny kapcsolatokat, az identitásbeli bizonytalanságokat és az ökológiai szorongást –, amelyek megnehezítik a házasság iránti elköteleződést. Mindezekben azonban az előadó lehetőséget lát az evangéliumi házasságideál újrafelfedezésére, amelyet szabad hivatásként és a szeretet iránti hűséggel kell megélni. Véleménye szerint

az Egyháznak jobban kell kísérnie a családokat, képeznie a papokat és a világiakat, támogatnia a nehézségekkel küzdő párokat, valamint kreatívan használnia az új kommunikációs eszközöket.

A válság oka: a tájékozódási pontok hiánya

A második előadó, Livio Melina püspök, a II. János Pál Házasság- és Családtudományok Pápai Teológiai Intézet emeritus elnöke, valamint a morálteológia szakértője A család mint a szeretet és a remény iskolája című előadásában a család szerepét mint a világ világosságát, az egyének és a társadalom reményforrását hangsúlyozta a II. Vatikáni Zsinat két fő dokumentuma (Lumen gentium, Gaudium et spes) alapján. Rámutatott, hogy a család ma válságban van, mert a szeretet magánüggyé és egyénivé vált, valamint hiányoznak az érzelmi és erkölcsi tájékozódási pontok. Hogy a válságot leküzdjük, Melina püspök arra hívott, hogy

fedezzük fel újra a család igazságát Isten tervében: azt a helyet, ahol megtanulunk szeretni gyermekként, házastársként és szülőként.

A szeminárium résztvevői meghallgathatták a különböző püspöki konferenciák képviselőinek előadásait. Ezután az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége (FAFCE) tevékenységeiről szóló beszámoló következett, a szervezet kettős küldetést teljesít: képviseli a család hangját az Európai Unióban és nemzetközi szinten, valamint előmozdítja a családegyesületek munkáját és fejlődését.

A találkozó programját közösségi, kulturális és imádságos alkalmak gazdagították, amelyek között szerepelt a Szent Péter-bazilika szent kapuján való áthaladás, valamint a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika megtekintése.

Forrás: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro, CCEE

Fotó: CCEE

Magyar Kurír