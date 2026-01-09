A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye applikációját is bemutatták az intézményvezetői értekezleten

A nap szentmisével vette kezdetét, amelyet Palánki Ferenc megyéspüspök mutatott be, koncelebráltak Heidelsperger István, Krakomperger Zoltán és Csordás Gábor helynökök, Németh István püspöki titkár, valamint az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek lelkivezetői.

Az értekezleten Palánki Ferenc gyakorlati ügyekről mondott megnyitó beszédét követően Németh István püspöki titkár bemutatta az egyházmegye új applikációját, valamint a közeljövő programjairól tartott tájékoztatót



A DNYEM nevet viselő applikáció egy kommunikációs és ingatlankezelő alkalmazás, amely a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye intézményei és közösségei számára biztosít digitális felületet a mindennapi működéshez. Az alkalmazás lehetővé teszi a templomok és egyházi intézmények adatainak kezelését, a miserendek és események közzétételét, a hírek és üzenetek célzott megosztását, valamint a közösségi és adminisztratív folyamatok egyszerűsítését. A rendszer célja, hogy átlátható, naprakész és könnyen hozzáférhető kommunikációs csatornát nyújtson a papok, munkatársak és hívek számára, támogatva az egyházmegye életének hatékony szervezését és az ingatlanállomány nyilvántartását.

Ezt követően Béres Diána, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye jogtanácsosa a 2026. január 1-től hatályos jogszabály-módosításokat ismertette.

A beszámolók sorát Béres Nándor gazdasági igazgató előadása folytatta, aki az egyházmegyét érintő gazdálkodás tavalyi eredményeiről és tapasztalatairól, valamint a 2026-os év változásairól tájékoztatta az intézményvezetőket.

Némethné Székely Julianna és Kovács István oktatási igazgatók az oktatási intézményekhez kapcsolódó aktuális feladatokról számoltak be, majd a felmerülő kérdésekre válaszoltak.

A vezetői értekezlettel párhuzamosan az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek lelkivezetői is tanácskoztak az aktuálisan felmerülő kérdésekről.

