A debreceni után átadták a gödöllői görögkatolikus bölcsődét is

Ahogy Gulybán Gergely, gödöllői parókus köszönő beszédében rávilágított, voltak olyan pillanatok az építkezés során, amikor emberileg nézve kilátástalannak tűnt a nagyszabású tervek megvalósulása, ám ilyenkor a hívek segítségével mindig az imádsághoz fordult: „Ahogy a Vörös-tenger kettévált, mi is úgy tapasztaltuk meg, milyen reménytelen helyzetekből képes minket visszahozni az Isten. Az ima ereje kézzelfoghatóvá vált a gödöllői közösség számára”.

A parókus elmondta: a Gondviselés mellett természetesen nélkülözhetetlen volt az épület felépüléséhez az egyházi vezetés és a magyar állam anyagi támogatása. „Egy bölcsődével hasznot tudunk nyújtani a családoknak. Ráadásul a szakmailag kifogástalan jelenléten túl szeretnénk többet beletenni a gondozásba, mint amennyi a feladatunk: sok szeretetet is szeretnénk adni ezeknek a gyerekeknek, hogy akik ide tartoznak, megtapasztalják: jó itt lenni, jó a templom közelében lenni, a mi Istenünk jelenlétében fürdőzni” – mondta a parókus.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita is erről a bizonyos ’plusz’-ról beszélt. „Nagyon fontos, hogy életünk során minél hamarabb legyen Istenről tapasztalatunk, és hogyan máshogy tudnának a kicsinyek tapasztalatot szerezni róla, mint Isten lényegének, a szeretetnek átadásán keresztül. Erre nagyon fogékonyak a gyerekek. Nem véletlenül lett a főegyházmegye összes bölcsődéjének Szent Anna, az Úr Jézus nagymamája a védőszentje, hiszen ezek a bölcsődék nagymamai szerepet töltenek be a gyerekek életében az itt dolgozó gondozókon keresztül.”

A főpásztor elmondta azt is, hogy bár hittanórát még ilyen kicsiknek nem igazán érdemes tartani, de mégis hozzá kell segíteni őket, hogy meglássák az Istent a számukra éppen nyiladozó világ izgalmas felfedezései közepette. Ez pedig nem kis feladat a nevelők számára.

A bölcsődeátadás kapcsán Gémesi György, Gödöllő polgármestere is örömét fejezte ki: „Hihetetlen sok erő összeköttetéséből született meg egy kis gödöllői egyházközség nagy vállalása. Boldog annak a városnak a polgármestere, ahol két bölcsődét adtak át idén. Az ilyen város biztos, hogy jövőben gondolkozik”.

Tóthné Tőkés Margaréta, a Hajdúdorogi Főegyházmegye Gyermekvédelmi Fenntartóiroda képviseletében elmondta: a főegyházmegye fenntartásában biztosítva lesz, hogy a görögkatolikus bölcsődék ne területileg egymástól elszigetelten működjenek, hanem integrált intézményként, közös debreceni székhellyel, gödöllői és makói telephellyel funkcionáljanak, ezáltal is növelve a költséghatékonyságot és a katolikus hitelveken nyugvó magas szintű szakmai feladatellátást. Debrecenben 96, Gödöllőn 28, Makón pedig 24 új bölcsődei hely feltöltésével indulhat el a 2025-ös esztendő.

„A fenntarthatóság és környezetvédelem jegyében a gödöllői épület modern gépészeti megoldásokkal, megújuló energiaforrások alkalmazásával a legkorszerűbb anyagok beépítésével készült el. Kiemelendő, hogy a mindennapos mozgást és levegőztetést a legmodernebb játékokkal és mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt játszókert teszi teljessé, melynek kialakítása lehetőséget biztosít a mindennapos friss levegőn való tartózkodásra télen, nyáron, esőben, napsütésben egyaránt” – mondta el a gyermekvédelmi iroda vezetője.

Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár párhuzamot állított az első magyar bölcsőde létrejöttére vonatkozó szándék és a gödöllői bölcsőde létrehívása között. 1852-ben döntötték el Pesten, hogy megalakítják az ország első bölcsődéjét keresztény szellemiségben. Egy akkori helynök atya ötlete alapján létre is jött az intézmény. A politikus szerint „tudomásul kell vennie a világnak azt a változását, hogy az édesanyák sajnos nem tehetik meg, hogy csak a gyerekeikkel vannak egész nap. Az elmúlt tizenhárom évben a bölcsődei férőhelyek száma megduplázódott Magyarországon, az ellátási helyek száma pedig négyszeresére emelkedett, aminek köszönhetően hazánk minden harmadik településén található a legkisebbeket ellátó, őket megőrző intézmény.” Az érsek-metropolita gondolataihoz csatlakozva az államtitkár elmondta: „lehet, hogy direkt hittani nevelést valóban nem tud adni még egy bölcsőde, de a hit elér a gyerekeken keresztül a szülőkhöz is. Biztos vagyok benne, hogy a mintegy 3400 egyházi intézménybe járó bölcsődés gyermeken keresztül végső soron a kereszténység is sokat erősödik.”

Az ünnepi műsort Gulybán Zsófia előadása színesítette, zongorán kísérte Soós Gabriella.

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki részt vett a munkálatokban, előkészületekben az elmúlt egy évben, hogy hozzátette szakmai tudását a gödöllői Szent Anna Görögkatolikus Bölcsőde létrejöttéhez. Legyen áldás rajta!

Szöveg: Hekler Melinda/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: BSZI

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír