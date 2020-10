A Délvidéken is megemlékeztek az aradi vértanúkról

A március 15-i forradalom és október 6. hőseinek is az volt a legnagyobb erénye, hogy akár életük árán is megszerezték és megtartották annak jogát, hogy saját sorsukról maguk döntsenek – hangsúlyozta Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke október 6-án Eleméren, ahol a 171 évvel ezelőtt mártírhalált halt aradi vértanúkra emlékeztek. Hozzátette: ma is így kell tenni. „...az aradi obeliszk, a Batthyány-örökmécses, az eleméri katolikus templom és annak kriptája számunkra nem csupán szelfiháttér, hanem kegyeletes hely” – húzta alá Hajnal Jenő.

A tizenhárom aradi vértanú közül hat kötődik valamilyen módon a Délvidékhez és a volt Jugoszláviához, így számos településen tartanak megemlékezéseket minden évben.

Leiningen-Westerburg Károly ugyan osztrák származású volt, felesége azonban a vajdasági Törökbecsén született, így a családnak délvidéki nagybirtokai is voltak, a településen október 3-án, szombaton emlékeztek meg a mártírhalált halt katonatisztről, aki 1848-ban önként jelentkezett a szerbek elleni hadjáratba.

Adán 2011-ben állítottak emlékművet Damjanich Jánosnak, a helyiek október 4-én, vasárnap ott tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt.

Zomborban október 5-én, hétfőn megkoszorúzták Schweidel József mellszobrát, amelyet 2017-ben állítottak a honvéd vezérőrnagy szülővárosában.

Zentán Batthyány Lajos emléktáblájának tisztelegtek az emlékezők.

Lázár Vilmos Nagybecskereken született, emlékét 2005 óta a nagybecskereki székesegyházban emléktábla őrzi, azóta minden évben koszorúzással és hangversennyel emlékeznek a magyar forradalom hőseire.

