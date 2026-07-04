A Domonkos-rend örömmel fogadta Maria Petra Giordano OP tiszteletreméltóvá nyilvánítását

A dekrétum fontos lépést jelent Maria Petra Giordano OP, a Prédikátorok Rendje fogadalmas nővérének ügyében. Hősies erényeinek elismerésével az Egyház most tiszteletreméltóként mutatja be őt a hívek előtt, abban a reményben, hogy hamarosan boldoggá avatják.

Maria Petra Giordano Domonkos-rendi szerzetesnővér Nicoletta Giordano néven született Nápolyban, 1912. július 4-én, kilenc gyermek közül a legidősebbként. Miután édesapja megtagadta a belépést az olaszországi fasiszta pártba (Partito Nazionale Fascista), a család nehézségekkel küzdött, és Rómába költözött. Itt, miközben édesanyja betegsége miatt segített kisebb testvéreit nevelni, Nicoletta elmélyítette keresztény életét, és aktívan részt vett a plébániai életben.

Domonkos hivatása a római Santa Maria sopra Minerva bazilikában bontakozott ki, ahol belépett a Domonkos-harmadrendbe.

A szemlélődő élet vonzásában 1934. november 4-én, 22 évesen az Arezzo melletti Bibbienában található Santa Maria del Sasso kolostorba vonult.

A kolostorban a Maria Petra nevet kapta. Az imádság, a csend, a testvériség és a szolgálat rejtett életének szentelte magát. Több mint hét évtizedes szerzetesi élete során novíciamesterként és perjelnőként szolgálta közösségét; később pedig segített a Nővérek Konstitúcióinak a II. Vatikáni Zsinat utáni megújításában.

Maria Petra Giordano nővér 2006. június 21-én halt meg Bibbienában, szentség hírében.

Boldoggá- és szenttéavatási eljárását 2014-ben indították el az arezzo-cortona-sansepolcrói egyházmegyében; az egyházmegyei szakasz 2016-ban zárult le.

A dekrétum kihirdetése jelentős pillanat a Prédikátorok Rendje és különösen a domonkos nővérek számára, akiknek rejtett szemlélődő élete továbbra is a Domonkos-rend prédikációs küldetésének szívében áll.

A június 18-i kihallgatáson, melyen Marcello Semeraro bíborost, a Szenttéavatási Ügyek Dikasztériumának prefektusát fogadta XIV. Leó pápa, a Szentatya további dekrétumokat is jóváhagyott, elismerve Juan Torres Torres és tizenkilenc társa – az 1936-ban Spanyolországban hitük miatt gyűlöletből megölt egyházmegyés papok – vértanúságát, valamint Isten Szolgái Júlio Maria De Lombaerde, Mary Teresa Tallon, Maria Agnese Tribbioli és Clara Andreu y Malferit hősies erényeit.

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2026 júniusában a Domonkos-rend 1952 nővért számlál 173 kolostorban, 45 országban – 16 federációba és két társulásba szerveződve. Köztük 1845 ünnepélyes fogadalmas és 107 egyszerű fogadalmas nővér van, valamint 51 posztuláns és 49 novícia áll jelenleg formálódásban. Imádságuk, vezeklésük és szemlélődésük rejtett élete továbbra is a rend prédikációs küldetésének létfontosságú kegyelmi forrása marad.

Forrás és fotó: domonkosnoverek.hu (magyar fordítás); op.org

Magyar Kurír