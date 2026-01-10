A feltámadt Krisztust jelképező új ferulát használ XIV. Leó pápa

Január 6-án, a vízkereszt ünnepélyes megünneplése és a Szent Péter-bazilika szent kapujának bezárása alkalmával XIV. Leó pápa új pásztorbotot használt.

A Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala magyarázata szerint a bot „folytatja elődei által használt botok hagyományát, egyesítve a keresztre feszített Krisztus misztériumának és a feltámadás dicsőséges megnyilvánulásának hirdetését”.

„A húsvéti misztérium, az apostoli hirdetés gravitációs középpontja így az emberiség reményének okává válik, mert a halálnak már nincs hatalma az emberiség felett, mivel amit Krisztus magára vett, azt meg is váltotta” – olvasható a közleményben.

XIV. Leó pápa pásztorbotja „Krisztust már nem a szenvedés szögeihez kötve ábrázolja, hanem dicsőséges testében, miközben az Atyához emelkedik. A feltámadott Úr megjelenéseihez hasonlóan, Krisztus a sajátjai előtt mutatja meg sebeit mint a győzelem fényes jeleit, amelyek ugyan nem törlik el az emberi szenvedést, de átalakítják azt az isteni élet hajnalává.”



A Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala továbbá emlékeztetett arra, hogy a pásztorbot, mint püspöki jelkép, „soha nem tartozott a római pápák sajátos jelképei közé. A késő középkortól kezdve a pápák a ferula pontificalist használták, amely jelképezte spirituális hatalmukat és kormányzási jogukat. Bár a ferula formája nincs pontosan meghatározva, valószínűleg egy egyszerű kereszttel koronázott pálca volt. A pápák ezt a jelképet választásuk után kapták meg, amikor elfoglalták helyüket a lateráni Szent János-bazilikában.”

A ferula használata azonban „soha nem volt része a pápai liturgiának, kivéve bizonyos alkalmakkor, például a szent kapu megnyitásakor, amikor háromszor kopogtattak vele azon, vagy a templomok felszentelése során, amikor a rítus által előírt latin és görög ábécét rajzolták a padlóra”.

Szent VI. Pál pápa volt az, aki 1965. december 8-án, a II. Vatikáni Zsinat zárásakor egy ezüst „pásztorbotot” használt, amelyen a keresztre feszített Krisztus alakja volt látható.



A szobrász, Lello Scorzelli, akit a munkával megbíztak, ezzel Pál apostol hivatását kívánta kifejezni – akinek nevét a pápa választotta magának –, nevezetesen, hogy a keresztre feszített Krisztus tanúja és hirdetője legyen (vö. 1Kor 2,2).

Szent VI. Pál pápa, aki már nem használta a ferulát, egyre gyakrabban kezdte alkalmazni ezt az új formájú pásztori keresztet a liturgikus ünnepségeken, ahogyan azt utódai is szokásosan tették azután.

Emlékezetes gesztust tett Szent II. János Pál pápa, aki pápai szolgálatának kezdetén felemelte a pásztori keresztet, hogy jelezze magisztériumának középpontját, amelyet már homíliájában is kihirdetett: „Tárjátok ki szélesre a kapukat Krisztus előtt!”



XVI. Benedek pápa szintén úgy döntött, hogy egy aranykereszttel koronázott pásztorbotot használ, amely korábban Boldog IX. Piusz használatában állt, majd később egy neki ajándékozottat, amelynek közepén a húsvéti bárány szimbóluma és Krisztus monogramja volt látható, a kereszt és a feltámadás misztériumának egységét, az apostoli kérügma szívét jelképezve.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Kuzmányi István/Magyar Kurír