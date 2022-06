A ferences Gondviselés Háza csapata a Szent Ferenc-kórház kardiotanösvényén járt

„Vállalkozó szellemű kis csapatunkkal újra elindultunk a Szent Ferenc-kórháztól induló kardiotanösvényen. Immár rendszeres jó szokásunkká vált ez. Ajándék időnk volt, sütött a nap, de a fák alatt kellemesen lengedezett a levegő – számolt be Sándor Viktória klubgondozó. – A résztvevők 70 és 90 év közöttiek voltak, ahogy a pulzusunk is. 102 éves klubtagunk most sajnos nem tudott csatlakozni, de az előző alkalmon ő is részt vett, és szeretne legközelebb is velünk tartani. A tanösvény úgy van kialakítva, hogy egy kissé megerőltető kaptató után mindig egy kényelmesen járható lankásabb rész jön, hogy a szívünket fokozatosan terheljük.”

„A nehezebb szakaszok után pihenőpontokat találunk padokkal és táblákkal – ezek pontos iránymutatást adnak, hogy a pulzusmérés után mitévők legyünk: pihenjünk vagy bátran folytassuk az utat, vagy éppen merre kanyarodjunk, ha már elértük teljesítőképességünk határát – tette hozzá Viktória. – Mert nem muszáj sem a hosszabb (5 kilométeres), sem a rövidebb kört (3 kilométeres) megtenni, közben is vannak kivezető utak, így bátran elindulhat rajta mindenki; aki nincs hozzászokva a gyalogláshoz, az is. A fokozatosság elvének a betartása a mozgás terén nagyon fontos. Ebben segítenek a tanösvény iránymutató táblái, hogy megtaláljuk saját magunk ritmusát.”

Hozzátette: „Mi is, amikor úgy éreztük, hogy a pulzusunk túl magasra szökne, és már a gyomrunk is megkordult, az egyik letérőnél felszálltunk a buszra, és visszatértünk a civilizációba. Nagy ajándék ez a kis szelet erdő, a városon belül, de mégis kívül”.

A szabadban végzett testmozgás jótékony hatásai, a jó társaság és kedélyes hangulat egyaránt hozzájárult, hogy többen kedvet kapjanak, hogy egyedül vagy unokákkal is eljöjjenek, vagy részt vegyenek a Szent Ferenc Kórház szervezésében egy vezetett túrán, ahol orvosi segítséget is kapnak.

*

Az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció fenntartásában működő Budapesti Szent Ferenc Kórház „Út az egészséghez” programja keretében eddig hét kardiotanösvényt alakítottak ki Budapesten és vidéken. A tanösvények elsősorban szív- és érrendszeri betegséggel vagy magasvérnyomás-betegséggel élők, illetve cukorbetegek számára készültek. A szakemberek által vezetett túraprogramot ugyanakkor egészséges résztvevők számára is ajánlják, betegségmegelőző céllal; a résztvevők megismerhetnek néhány alapvető egészségügyi mutatót és mérési módszert, a kölcsönözhető eszközökkel pedig egyéni állapotfelmérést is végezhetnek.

Forrás és fotó: Ferencesek.hu

Magyar Kurír