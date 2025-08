Különleges helye van a fiataloknak a pápák szívében

XIV. Leó pápa augusztus 2-án, szombaton este imavirrasztást vezetett a 146 országból érkezett fiatalok számára a Róma peremkerületén lévő Tor Vergata városrészben, majd augusztus 3-án, vasárnap reggel 9 órai kezdettel szentmisével zárta le az ifjúsági jubileumot.

Péter utódainak hangja gyakran összefonódik az új nemzedékek hangjával. Most felidézzük a közelmúlt egyes szentéveit, rámutatva, hogy a fiatalok mindig különleges helyet foglaltak el a pápák szívében: rájuk bízták a Krisztusba vetett hit töretlen továbbadását, megbízták őket a béke megvalósításának missziójával.

A XII. Piusz pápa által meghirdetett 1950-es jubileum a reményt jelképezte a második világháború mérhetetlen pusztítása után. A szentév a fiatalok többsége számára egy olyan időszak volt, amikor megújult tekintettel, bizalommal nézhettek a jövőbe, a világ számos helyét még beborító sötétség ellenére.

Ezt a szentévet tekinthetjük a tömeges vallási turizmus kezdetének: hárommillió hívő érkezett Rómába. Fogadásuk érdekében a hatóságok különleges „zarándokkártyát” bocsátottak ki, amely útlevélként érvényes volt Olaszország egész területén. A szentév során számos találkozót szerveztek, különösen a fiatalok részére. A jubileum a hidegháború idején zajlott, az Európát vasfüggönnyel kettéosztó nyugati és keleti hatalmak közötti nemzetközi feszültség idején.

Magyarországon nem engedélyezték a hívek római zarándoklatát, csak az emigráns magyarok vehettek részt a szentévi eseményeken.

A hazai hívek a búcsú elnyeréséhez a magyar püspöki kar által kijelölt négy templomot kereshették fel.

A még mindig konfliktusoktól sebzett világban XII. Piusz elmélkedései és beszédei mindenekelőtt a béke témájára irányultak; úgy vélte, a fiatalok részvétele a közéletben döntő fontosságú ahhoz, hogy a közjó magva gyökeret verjen a társadalomban. 1950-es karácsonyi rádióüzenetében hangsúlyozta, hogy

az új nemzedékeknek felvilágosult példákra van szükségük: olyan vezetőkre, akik nem szűkítik le nézeteiket, hanem tudják, hogyan kell kiszélesíteni látókörüket mindenki javára.

A mai fiatalokra hárul a holnap vezetése és felelőssége – fejtette ki beszédében XII. Piusz. Arra biztatta a fiatalokat, hogy a „mát” éljék Isten folyamatos, töretlen jelenlétében. Csak így járulhatnak hozzá az Egyház, a haza, fivéreik és nővéreik, valamint saját maguk jövőjéhez, amelyben

a gyűlölet és a viszály, a szenny és a hazugság gonosz szellemének át kell adnia helyét az igazság és a béke angyalának.

Az 1975-ös jubileum a megújulás és a kiengesztelődés szentéve volt, a 25. jubileum az Egyház történetében; Szent VI. Pál pápa hirdette meg tíz évvel a II. Vatikáni Zsinat befejezése után. Március 9-én a pápa találkozott a szentévre Rómába érkezett zarándokok néhány csoportjával, arra buzdította őket, külön kiemelve a fiatalokat, hogy maradjanak erősek a hitben. (...)

1975. március 23-án, a virágvasárnapi szentmisén mondott homíliájában VI. Pál pápa arra kérte a fiatalokat, hogy ne maradjanak a társadalmi élet peremén, legyenek a keresztény öröm hordozói:

Korunk sajátos képviselőiként, nemzedéketek főszereplőiként vagytok itt; nem mint nézők, vendégek és passzív jelenlévők, hanem mint jellegzetes ifjúságotok szereplői és tényezői.”

(...)

Az 1983–84-es jubileum a Katolikus Egyházban rendkívüli szentév volt, amelyet Szent II. János Pál pápa hirdetett meg a krisztusi megváltás 1950. évfordulója alkalmából. A szentév célja a kegyelem és a kiengesztelődés ünneplése, a megváltás áldozatának misztériumára való emlékezés volt. A megváltás jubileumi éve lezárásaként az 1984-es virágvasárnapon a Szentatya a fiatalokat különleges találkozóra hívta Rómába, amely a katolikus ifjúsági világtalálkozók ma is folytatódó sorozatának kezdetét jelentette.

A fiataloknak a Szent Péter téren bemutatott pápai szentmise 1984 virágvasárnapján, április 15-én a L’Osservatore Romano vatikáni napilap szerint a legjelentősebb és legünnepélyesebb volt a megváltás jubileumi évében. Wojtyła pápa a 45 országból érkezett több mint 30 ezer fiatalhoz szólva rámutatott a keresztény üzenet eredetiségére. Jézust életpéldaként választani azt jelenti, hogy mindennap megtestesítjük azt a tervet, amelyet Isten minden embernek szánt – hirdette a pápa, utalással a fiatalok „prófétai” szerepére. Hangsúlyozta:

joguk és kötelességük, hogy leleplezzék a kor visszásságait, bűneit, különös tekintettel a „halál kultúrájára”.

2000-ben, a nagy jubileum évében több mint kétmillió fiatal találkozott Szent II. János Pál pápával a Róma peremén fekvő Tor Vergata városrészben. (...) Az augusztus 19-én, szombaton este tartott imavirrasztáson II. János Pál pápa a hajnal őrszemeinek (vö. Iz 21,11–12) nevezte a fiatalokat a harmadik évezred kezdetén. Utalt az előző évszázadra, amikor az ifjúságot gyűlöletre tanították és harcba küldték, amikor a keresztény remény átadása helyett poklokat teremtettek a különféle eszmeáramlatok.

Ma a fiatalok azért gyűltek össze, hogy megerősítsék: az új évezredben nem lesznek az erőszak és a pusztítás eszköze. Nem fogadnak el egy olyan világot, ahol mások éheznek, írástudatlanok, munkanélküliek.

„Ti véditek az életet minden pillanatában és minden energiátokkal igyekezni fogtok, hogy ezt a földet mindenkinek egyre élhetőbbé tegyétek” – mondta Szent II. János Pál pápa. (...)

„Ma este átadom nektek az evangéliumot. Ez az ajándék, amelyet a pápa hagy nektek ezen a felejthetetlen imavirrasztáson. (...) búcsúzásként még emlékeztette őket egy lengyel közmondásra, miszerint „ha fiatalokkal vagy, te is megfiatalodsz”. „Így most én is megfiatalodtam” – tette hozzá Wojtyła pápa a tőle megszokott kedves humorral, közvetlenséggel.

Az irgalmasság rendkívüli szentéve, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg, 2015. december 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepén, a II. Vatikáni Zsinat lezárásának 50. évfordulóján vette kezdetét, és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárult. A Szent Péter téren április 24-én bemutatott szentmisén Ferenc pápa arra a mindennapi munkára hívta fel a fiatalok figyelmét, amelyet a szeretet megtanulása jelent. (...)

A jubileumi év egyik központi eseménye volt a Lengyelországban július 26–31. között megrendezett ifjúsági világtalálkozó. „Kedves fiatalok, Krakkóba jöttetek, hogy találkozzatok Jézussal” – köszöntötte az ifjúságot Ferenc pápa a 2016. július 31-én bemutatott szentmisén, majd arra biztatta őket, hogy ne szégyelljenek mindent elmondani Jézusnak, tárják fel előtte gyengeségeiket, bűneiket a szentgyónásban. Jézus meglepi őket megbocsátásával és békéjével. „Ne féljetek igent mondani neki szívetek teljes lendületével, nagylelkűen válaszoljatok neki, és kövessétek Őt!

Ne engedjétek, hogy elzsibbadjon a lelketek,

hanem törekedjetek a szép szeretet céljának megvalósítására, amelyhez szükséges a lemondás is. Azt igényli, hogy erőteljesen nemet mondjatok a mindenáron való sikerre és arra a kábítószerre, hogy csak saját magatokra és kényelmetekre gondoljatok.”

