A földrengésben teljesen összeomlott a törökországi Iskenderun-székesegyház

„Az Iskenderun-székesegyház teljesen összeomlott. A püspöki hivatal teljesen használhatatlan, de hála Istennek, nincsenek halálos esetek. Sajnos több száz áldozat van Gaziantepben, Kahramanmarasban és Antiókia területén.” – mondta az apostoli helynök.

Paolo Bizzeti a törökországi Karitász elnöke is, és ezekben az órákban – bár ideiglenesen Olaszországban –, ő koordinálja a munkát, hogy segítséget nyújtson az érintett területeknek. A rengés epicentruma Sofaliciben volt, Gaziantep térségében, a földrengés által egyik leginkább sújtott, kétmillió lakossal rendelkező tartomány fővárosában, Dél-Anatólia fő kereskedelmi központjai között, a szíriai határtól északra. Gaziantep a földrengés sújtotta tartományokban élő 1,5 millió szíriai menekült egyharmadának ad otthont, és a Szíriával folytatott kereskedelem fő átkelőhelye is. Súlyos károk vannak Adanaban, egy fontos ipari központban is; itt egy 14 emeletes bérház dőlt össze.

Forrás: Agensir

Fotó: ANSA/Sir, Avvenire

Magyar Kurír