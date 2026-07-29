A francia és olasz erdőtüzek elől kitelepítetteknek az egyház az első vonalban nyújt segítséget

Franciaország és Spanyolország egyházai is az első vonalban cselekszenek, hogy befogadják és segítsék a lángok miatt otthonuk elhagyására kényszerült emberek ezreit. A két ország az elmúlt évek egyik legsúlyosabb tűzvész okozta veszélyhelyzetével néz szembe, emberek százezrei kényszerültek elhagyni otthonukat.

A rekordhőmérsékletek és az erős szelek táplálta lángok kemény próbatétel elé állítják a mentőket és a helyi hatóságokat. Becslések szerint eddig több mint 200 ezer embert evakuáltak Franciaország délnyugati részén és Spanyolország középső részén, ahol hatalmas, fékezhetetlen erdőtüzek tombolnak.

A lángok Spanyolországban július 24-én, pénteken kezdték el pusztítani Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella és Zarzalejo községeket. A települések plébániái azonnal akcióba léptek, segítettek biztonságba helyezni mindenekelőtt az egyedül élő időseket. Több pap is ellátogatott a települések által a kitelepítettek befogadására kialakított helyekre, hogy emberi és lelki támogatást kínáljanak. Július 25-én, szombaton José Cobo bíboros, madridi érsek meglátogatta Navalagamella lakosait, akiket a madridi Sierra Oestét sújtó erdőtűz miatt evakuáltak, és ideiglenesen egy alcobendasi sportközpontban szállásoltak el.

„A harangok révén szereztünk tudomást róla” – mondták az emberek a bíborosnak.

A harangok zúgása volt az első jel, hogy valami rendkívüli történik. A közösségi hálózatok vagy a vészhelyzetet jelző alkalmazások előtt a harangok figyelmeztették a lakosokat, hogy el kell hagyniuk a házukat.

Ez a helyzet megmutatja, hogy Spanyolország sok városában a harangtornyok még mindig sokkal többet jelentenek, mint a táj egy elemét: továbbra is olyan kommunikációs eszközök, amely képes perceken belül egy egész közösséget mozgósítani.

Az érsek beszélgetett a családokkal, az önkéntesekkel és a helyi hatóságokkal

Sokan elmesélték, hogy az első segítséget a plébániákon és a lakosok, az önkéntesek között spontán létrejött számos együttműködési hálón keresztül találták meg.

A bíboros biztosította Alcobendas polgármesterét, Rocío García Alcántarát és a mentési műveletek felelőseit arról, hogy a madridi főegyházmegye rendelkezésre áll.

E napok minden szentmiséjében a hívek könyörgésébe is bevettek egy különleges szándékot, kérték „az Úrtól, hogy érjen véget a tűzvész, valamint vigaszt és erőt kértek mindazoknak, akiket érint a tűzeset”.

Az erdőtüzek okozta helyzet rendkívül kritikus Franciaországban is, ahol több mint 300 ezer embert evakuáltak a hatalmas területeket pusztító lángok miatt. Az erős szelek és a magas hőmérséklet tovább nehezítik a lángok oltására irányuló műveleteket. A francia hatóságok mindent megtesznek a megfékezésükért, de a helyzet összetett és folyamatosan változik. A több mint 250 ezer lakosú

Bordeaux-ban annyira súlyos, hogy a városi tanács egyenesen a város teljes kiürítését mérlegeli.

Jean-Paul James érsek arra hívta az egész Gironde régió egyházait, hogy gyakorolják a szolidaritás gesztusait, különösen az otthonuk elhagyására kényszerült családok és emberek iránt, és méltatta a biztonságért dolgozók munkáját. „Két fiatal tűzoltó meghalt ezen a héten Mérignacban – mondta. – Tűzoltók százai küzdenek a rettenetes tűzzel, kockáztatva az életüket. Rendkívüli bátorságról tesznek bizonyságot.”

A franciaországi egyházakhoz intézett rendkívüli üzenetében a Francia Püspöki Konferencia elnöksége mérleget készített a helyzetről. A nyár kezdete óta a Franciaországban dühöngő tüzek már csaknem százezer hektárnyi területet égettek fel, mintegy 170 ezer embert kényszerítettek otthonuk elhagyására, számtalan lakóházat és erdőt pusztítottak el.

A tűzoltók közül többen súlyosan megsérültek, néhányan életüket vesztették ebben a kegyetlen harcban a lángok ellen.

Ugyanakkor más régiókat rendkívüli erejű jégverések sújtanak. „Percek alatt az egész termés megsemmisül, a gazdák tehetetlenül szemlélik a haszonnövények, szőlők, gyümölcsösök és szántóföldek pusztulását.” „Mindazoknak, akiket ezek a csapások sújtottak és akik otthonuk elhagyására kényszerültek – írják a püspökök –, akik elveszítették javaikat vagy munkájuk gyümölcsét, a sérült tűzoltóknak és az életüket vesztettek családjainak szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat. Biztosítjuk őket imáinkról.”

Az üzenet különösen is szól Franciaország katolikusaihoz: „Bátorítjuk a plébániákat, hogy tartsák nyitva a templomokat, amikor csak lehetséges: sok templomban szívesen keresnek menedéket az emberek a nyári hőség elől. A plébániák termei a kitelepítettek menedékhelyeivé válhatnak, pihenést, vigaszt és konkrét segítséget nyújtva abban, amire szükségük van. Tudjuk, hogy a hőhullám folytatódni fog, és hogy ezek a rendkívüli időjárási körülmények okozta események valószínűleg megismétlődnek.

Ezért

arra hívjuk a keresztény közösségeket, hogy ne feledkezzenek meg a betegekről, az idősekről és a magányosan élőkről, legyenek figyelmesebbek, és testvéri, hűséges módon legyenek jelen az életükben.”

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: AgenSIR

Fotó: Eglise.catholique.fr

Magyar Kurír