A francia püspökök imakilencedet hirdettek az élet védelméért

Tekintettel a Nemzetgyűlés június 30-án esedékes, a végstádiumú betegek ellátásáról szóló törvényjavaslatról szóló szavazására, a Francia Püspöki Konferencia arra kérte a katolikus hívőket, hogy csatlakozzanak az életért tartandó imakilencedhez (novena), amely június 21-e, vasárnaptól június 29-ig, hétfőig tart. A kilencnapos imádságot az erre a témára fogalmazott imaszándék nyitotta meg, amelyet a szentmisén a közös könyörgés során olvastak fel.

„A következő napokra további nyolc imaszándékot készítettünk elő. Ezeket beépíthetjük napi imádságunkba egy Miatyánkkal, egy Üdvözléggyel és egy Dicsőséggel együtt. Az új viták hajnalán a Szentlélek világosítsa meg az emberek lelkiismeretét, és újítson meg bennünket a reményben, hogy minden emberi élet méltóságát elismerjék, védjék és tiszteljék” – hangsúlyozták a püspökök.

A püspöki kar álláspontja a törvényjavaslatról

A törvényjavaslat, amelyet 22-én harmadik olvasatban tárgyalnak a Szenátusban, az eutanáziát és az asszisztált öngyilkosságot tenné legálissá Franciaországban. Az első vitáktól kezdve a püspökök hangsúlyozzák: az élet gondozása nem azzal valósul meg, hogy véget vetünk neki, hanem azzal, hogy figylemmel kísérjük a végéig.

Május 14-i közleményükben a püspökök a „morális meggondolatlanság” veszélyére és a „demokrácia tiszteletének hiányára” figyelmeztettek. Arra utaltak, hogy a Szenátus ugyan véglegesen elfogadta a palliatív ellátásról szóló szöveget, de elutasította az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot, ami megmutatta a parlamenti képviselők közötti megosztottságot ebben a kulcsfontosságú kérdésben. A nézetkülönbség a Nemzetgyűlésben is megmutatkozott.

„Ilyen körülmények között – írták a püspökök – egy olyan szöveg elfogadásának kikényszerítése, amely legalizálná az eutanáziát és az asszisztált öngyilkosságot, egyenértékű lenne a parlamenti képviselők jelentős része véleményének figyelmen kívül hagyásával.”

A pápa szavai a spanyol parlamenti képviselőkhöz ez esetben is érvényes

A novenát meghirdető közleményben a püspöki kar emlékeztetett XIV. Leó pápa június 8-án, a spanyol parlament képviselői előtt mondott beszédére: „Az emberi élet védelme nem részleges kérdés és nem felekezeti érdek, hanem civilizációs cél. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. (…)

egy nemzet erkölcsi nagysága mindenekelőtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, védeni és szeretni azoknak az embereknek az életét, akik a leginkább törékenyek.”

(A pápa szavait fordította: Tőzsér Endre SP)

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó (archív): Lambert Attila

Hollósi Judit/Magyar Kurír