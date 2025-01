A gázai plébánia köszönetet mond Ferenc pápa segítségéért, reménykednek a jövőben, az újjáépítésben

„Nagy örömünkre szolgál, hogy megköszönhetjük Ferenc pápának, hogy folyamatosan segített minket és erőfeszítéseket tett az érdekünkben. Szívből köszönjük neki, és kérjük az Urat, hogy áldja meg őt és azt a lelki és humanitárius munkát, amit Gázában és az egész világon végez” – áll a rövid üzenetben, amelyet az egyetlen gázai katolikus plébániáról, a Szent Család latin plébániáról küldtek Ferenc pápának.

„A robbanások és a drónok hangja végre eltűnt, ami sokak számára megkönnyebbülést jelent. Több hívő – tette hozzá az argentin származású plébános – kiment a plébániáról, hogy megnézze az otthonát, vagy ami megmaradt belőle. Vannak, akiknek otthonát teljesen elpusztították, míg mások még a környéket sem ismerték fel, ahol egykor éltek.”

„A tűzszünet az öröm és a remény érzéseit ébresztette fel. Jelentős előrelépés, reményt ad, de nem jelenti a konfliktus végét. Imádkozunk, hogy egy tartós béke kezdete legyen. Bízzunk a nemzetközi erőfeszítésekben a háború befejezése érdekében, a Közel-Kelet és a Szentföld jövőjére összpontosítunk.”

Az övezet újjáépítésének hatalmas anyagi és erkölcsi feladata áll előttük. „Az újjáépítés első szakasza, amely várhatóan 42 napig tart, tele van kihívásokkal – jegyzi meg a plébános. – Az emberek kétségbeesetten keresik a segítséget, hogy megbirkózzanak az alapvető javak, például a víz, az üzemanyag és az élelmiszer súlyos hiányával. A nehézségek érezhetőek, de éppúgy érezhető a remény és a kitartás is. A közösséget élteti az a lehetőség, hogy visszatérhetnek a normális kerékvágásba.”

A háború kezdete óta az egyházközség mindig is elkötelezett volt a leginkább rászorulók, nemcsak a keresztények, hanem a templomhoz közeli területeken élő muszlim családok megsegítése iránt is.

„A Latin Patriarkátus és a Malteser International (nemzetközi máltai segélyszervezet) erőfeszítéseinek köszönhetően – mondja Romanelli atya – az élelmiszersegély családok ezreihez jut el, különösen a nemrégiben érkezett újabb szállítmányok által. Emellett a plébánia lelkipásztori életének megszervezésére is figyelünk. Ez azt is jelenti, hogy biztonságot nyújtunk mindenkinek, folytatjuk az imákat, és fenntartjuk a napi tevékenységeket a nehéz körülmények ellenére is. A zűrzavar közepette is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztosítani tudjuk a gyermekek oktatásának folytatását – még ha csak részben is – azok számára, akik a plébánián keresnek menedéket. Ezért külön időt biztosítottunk az oktatási tevékenységekre, azzal a céllal, hogy a tanulókat a tanév során úgy tudjuk felkészíteni, hogy közelebb kerüljenek az általános iskola felső tagozatának záróvizsgájához (amit Tawjihinek neveznek). Ez most reményt ad, és a reményre nagy szükségünk van.”

A plébánia által folytatott tevékenység azonban nem merül ki az anyagi és iskolai segítségnyújtásban. „A Caritas Jerusalemmel és a Teréz Anya Nővéreivel közösen, lehetőségeinkhez mérten orvosi segítséget nyújtunk a betegeknek és rászorulóknak. Ezen kívül férfi és női testvériségeket alakítottunk, hogy támogassuk a spirituálisan gazdagító légkört, beleértve azt is, hogy segítettük a kórus működését és a hit mélyebb felfedezésére ösztönöztük az embereket.”

„Tele vagyunk reménnyel, és azon dolgozunk, hogy újjáépítsük a jövőnket” – erősítette meg Juszef Aszad helyettes plébános.

Forrás: AgenSIR

Fotó: Latin Patriarchate of Jerusalem

Magyar Kurír

(tzs)