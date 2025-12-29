A Görögkatolikus Egyház tulajdonába kerül a debreceni Petőfi téri épület

Debrecenben a Petőfi tér 8. szám alatti épületet tíz éve használhatja ingyen a Görögkatolikus Egyház, most a tulajdonjog is Hajdúdorogi Főegyházmegyéhez kerül.

Ingyenesen a Hajdúdorogi Főegyházmegye tulajdonába adja Debrecen önkormányzata a Petőfi tér 8. szám alatti ingatlant – erről döntött december 18-i ülésén a városi közgyűlés. Az épület eddig az Egyház ingyenes használatában volt. Az indoklás szerint így egyszerűbbé és hatékonyabbá válik a hitéleti feladatok, illetve a közfeladatok (köznevelési feladat, szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, valamint sport- és ifjúsági ügyek) ellátását szolgáló ingatlan működtetése, felújítása.

Debrecen közgyűlése 2015-ben döntött arról, hogy ingyenes hasznosításba adja a Hajdúdorogi Főegyházmegyének az egykori Debrecen Hotelt és a Hatvani kollégiumot, miután Ferenc pápa megalapította a Magyarországon élő görögkatolikusok számára a Görögkatolikus Metropóliát, s a görögkatolikus érsekség székhelyének Debrecen városát jelölte ki. 

Az egymás mellett álló két Petőfi téri épület évek óta üres volt, mindkettő felújításra szorult. A hotelből kollégiumot, az egykori kollégiumból érseki központot alakítottak ki. A két beruházáshoz a kormány összesen 2,3 milliárd forinttal támogatást adott.

A Petőfi tér 8. szám alatti épület a főegyházmegye fenntartási és igazgatási központjaként is működik, mely régiós feladatokat is ellát a nagy intézményfenntartó egységek és az azokhoz tartozó intézmények működtetése révén.

