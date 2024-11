A Görögkatolikus Egyházban november 15-én veszi kezdetét a karácsonyt megelőző böjti időszak

Karácsonyra készülünk, Jézus Krisztus test szerinti születésére. Az Istengyermek megjelenik a világban, ami az első századokban szoros összefüggésben volt az Epifánia (vízkereszt) ünnepével, olyannyira, hogy ugyanazon a napon ünnepelték a két eseményt. A december 25-i dátum meghatározása érdekes módon nyugaton történt, amit a keresztény kelet is átvett, bár csak a 4. század végén, 5. század elején. Palesztina véglegesen a 6. században fogadta el. Szétvált a két nagy ünnep, s idővel az embereknek a karácsony lett a kedvesebb, a vízkereszt fényes ünnepe pedig szinte teljesen háttérbe szorult.

A Görögkatolikus Egyházban a november 15-től számított 40 napos készületi időszakot ugyan böjti időszaknak nevezik, de a jelen előírások szerint csupán a pénteki napokon szükséges húsmentesen étkezni. Kifejezetten alkalmasak erre ugyanakkor a böjti időszak szerdái is, de természetesen böjtölhetünk a negyvennapos időszak minden hétköznapján, esetleg minden napján is: lemondhatunk a húsról és/vagy más kedves ételről, italról. A latin egyházban ezzel kapcsolatosan emelik ki a jócselekedetek szükségességét is, amelyek valóban nagyon fontosak, de sohasem szabad, hogy a kibúvók és „kiskapuk” felé nyissák meg az utat.

A lemondás küzdelmei mellett nem feledkezhetünk meg az imádságról sem. Aki teheti, menjen gyakrabban templomba, énekelje a karácsonyi katavásziát (kánon) vagy egyéb szép himnuszokat.

Aki esetleg nem tud könnyen kiszakadni rohanó világunk mókuskerekéből, az munkahelyén elcsendesedve is mondhat néhány imát, vagy hazatérve még inkább odafigyelhet szeretteire az egyéni vagy közös imádságban, családi együttlétekben. A felkészülési időszakban jó, ha van valamilyen lelki olvasmányunk is, amit a parókustól, lelkiatyától külön is kérhetünk.

Mindemellett a Görögkatolikus Egyház a technika vívmányait is igénybe véve igyekszik a böjti időszakok mindennapjait rövid és tartalmas lelki gondolatokkal gazdagítani, amelyek webes felületein elérhetőek. A böjt minden napján olvashatóak napindító gondolatok a honlapokon és a közösségi médiában egyaránt.

Idén két újdonsággal is várható: Ferenc pápa Dilexit nos, azaz Szeretett minket című enciklikáját olvassa fel Kocsis Fülöp metropolita november 15-től – ez csaknem minden görögkatolikus felületen megjelenik majd. Erről részletesebb leírás ITT található; valamint egy fiataloknak szóló böjti kihívást is indítottak a Hajdúdorogi Főegyházmegye papjai, ami minden napra tartogat egy kis lelki feladatot az érdeklődőknek. Erről IDE kattintva olvashatnak bővebben.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

