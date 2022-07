A gyermeket várókért imádkoztak Sarlós Boldogasszony ünnepén Szombathelyen

Székely János szentbeszédében a Még kilenc hónap, és itt a karácsony című könyvről beszélt, melyben egy édesanya várandósságának történetét osztja meg az olvasókkal. A főpásztor emlékeztetett: a gyermek az Úristen ajándéka. Éva, a legelső édesanya, örömében első gyermeke születésekor így kiáltott: „Isten segítségével embert alkottam.”

Isten segítségével minden édesanya embert alkothat: a teremtő Isten társa lehet.

„Sarlós Boldogasszony ünnepében nemcsak Erzsébet és Mária, hanem Zakariás és József is benne van. Egy családban az édesapa békéje, nyugalma, hite is benne van, egy hatalmas szikla kell hogy legyen, amire ráépülhet a család boldogsága” – fogalmazott a főpásztor, hozzátéve: „Hálát kell adni az élet ajándékáért, amit az édesanyák szívében az Úr ad!”

A szentmise az alábbi videóra kattintva visszanézhető:

*

Vasárnap Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök szentbeszédében Mária és Erzsébet kapcsolatát felidézve az összetartás fontosságára irányította a figyelmet.

Felidézte: Erzsébet egy idősödő asszony, aki segítségre szorul. De kitől is kérhetne segítséget? A jó Isten egy fiatal rokon képében gondoskodik róla: Mária sietve elindul, hogy Erzsébet segítségére legyen.

Mindkettőjük terhe nagy, de összetartanak, még ha sok akadályt kell is leküzdeniük. Az összetartozás érdekében nekünk is áldozatot kell hoznunk. Isten szeretete sürget minket az összetartásra. Halljuk meg mi is a hívó szót! – figyelmeztetett Fekete Szabolcs Benedek.

A szentmise az alábbi videóra kattintva visszanézhető:

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír