A Győri Egyházmegye természeti értékei – Hédervár és Lipót

Az ősi Héderváry család várkastélya, amely valószínűleg egy római erődítmény helyén épült a 12–13. században, később gótikus, reneszánsz és barokk elemekkel gazdagodott. A kastélyt kilenchektáros park övezi, melynek legnagyobb része az ártéri erdők zárótársulásának, a tölgy–kőris–szil keményfa ligeterdőknek világába vezet minket.

A kastélytól nem messze található a Héderváry–Viczay–Khuen család középkori eredetű, de többször átépített temetőkápolnája. Figyelemre méltó a loretói kápolna. A temetőkápolna mellett áll az ország legidősebbnek tartott kocsányos tölgyfája, az Árpád-fa, amely Majer Antal erdész professzor becslése szerint körülbelül hétszáz éves.

Héderváry Kont István – aki Zsigmond király elleni összeesküvés szervezésében vált közismertté – emlékét őrzi egy nyárfa a kastély közelében.

A falu közepén egy kártevőnek, a burgonyabogárnak bronzból készült szobra látható annak emlékére, hogy 1947-ben Héderváron fedezték fel először jelenlétét hazánkban.

*

Lipót országosan ismert kenyérboltjairól és termálfürdőjéről. Az ide látogatót azonban számos természeti szépség is várja.

A Lipótot Darnózselivel összekötő 2800 méteres utat szelídgesztenyefák szegélyezik, melyek lombozata mintegy alagutat képez. Különösen látványos ez a fasor tavasszal, virágzás idején.

Egy faluval odébb, Dunaremetén a Szigetköz legszebb platánfasora alatt sétálhatunk az egykori kikötőig.

Lipót határában található a fokozottan védett Holt-Duna, amely tulajdonképpen egy morotva. A 68 hektáros vizes terület vízimadarak, vízi- és mocsári növények igazi paradicsoma, melyben a tájékozódást tanösvény segíti.

Érdemes néhány csendes percre betérni a lipóti plébániatemplomba, melyben különböző korok művészete ösztönöz imára.

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: infovilag.hu; hedervar.hu; kozterkep.hu; kepguru.hu



Magyar Kurír