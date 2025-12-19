A Győri Egyházmegyei Karitász hajléktalanokat és gyerekeket ajándékozott meg

Karitász-ajándék a győri hajléktalanszálló lakóinak

„Jézus küldötteként jöttem el Önökhöz, az ő üzenetét hoztam el a karácsony előtti időszakban, mert számára minden ember egyformán fontos, és azt szeretné, ha ilyenkor mindenki mosolyogna” – mondta köszöntőjében Veres András megyéspüspök, aki december 17-én a győri hajléktalanszállóra látogatott el, hogy átadja a Győri Egyházmegyei Karitász karácsonyi ajándékait.

Szerda délelőtt az egész nagyterem megtelt a szállón élő emberekkel, akik a püspököt és a Karitász munkatársait várták. Nemes Gábor intézményvezető-házigazda és Lőrincz Attila karitászigazgató mellett Veres András köszöntötte őket az ünnep alkalmából.

„Arra kérem Önöket, számolják fel egymás között a szeretetlenséget, kérjünk bocsánatot mindenkitől, akivel vitáink, nézeteltéréseink voltak. Ha így tesznek, nem csak karácsonykor lehet békesség és öröm, de meg is nyújtható ez az időszak, a türelem és a megbocsátás időszaka. Erről kell hogy szóljon az ünnep” – emelte ki Veres András. A kétszáz ajándékcsomagot a Karitász munkatársai hozták el a hajléktalanszállóra. „Fogadják szeretettel kis műsorunkat és az ajándékcsomagokat. Idén a betlehemi láng elhozatalával próbáltunk Önöknek kedveskedni, boldog karácsonyt kívánok mindannyiuknak” – mondta Lőrincz Attila, a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója.

Ezt követően a Győri Egyházmegyei Szent Erzsébet Caritas alapítvány megváltozott munkaképességű dolgozói rövid műsorral kedveskedtek a hajléktalanoknak, akik ugyancsak megható, saját előadással köszönték meg a karácsonyi ajándékokat. A kétszáz csomag többek között alapvető élelmiszereket és tisztálkodási szereket tartalmaz, kiosztásukban pedig a megyéspüspök is segédkezett, aki minden fedél nélkül élőnek személyesen kívánt áldott karácsonyt.

Gyerekek karácsonya a Karitásznál

Idén immár negyedik alkalommal szervezte meg a Győri Egyházmegyei Karitász a „Gyerekek karácsonya” elnevezésű adventi akcióját, melynek átadóünnepségére december 18-án, csütörtökön 14 órától került sor Veres András püspök részvételével.

Az ünnepség elején Lőrincz Attila győri karitászigazgató köszöntötte az összegyűlt szegény sorsú családokat. Ismertette a segélyprogramot, és köszönetet mondott az akció támogatóinak: a fenntartó Győri Egyházmegyének, a Pedró Pékségnek, a Bellmann Kft.-nek, a győri Prohászka-iskolának és óvodának és további nagylelkű adományozóknak.

Veres András püspök köszöntőjében kiemelte, karácsonykor nem csupán kapni, hanem elsősorban adni jó, és emlékeztetett az ünnep lényegére: Jézus Krisztus születésére. A résztvevők ezután egy megható mesét hallgathattak meg. A megyésfőpásztor végül közös imádságra hívta a megjelenteket, megáldotta a személyre szóló ajándékokat, majd egyesével kiosztotta őket. A 29 gyerek meglepetéssel és örömmel vette birtokba az ajándékokat, családjaikat pedig idén egy mákos és diós bejgliből, üvegnyi mézből és mosószerekből álló adománycsomaggal segíti a Karitász.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegyei Karitász 1., 2.

Magyar Kurír