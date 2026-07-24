A győri karitász és az Audi Hungaria szakszervezete közösen támogatta a mosoni gyermektábort

Az immár két évtizedes múltra visszatekintő, idén június 22–26. között megrendezett napközis tábor azon nehéz helyzetben élő családok gyermekeinek kínál lehetőséget a gondtalan kikapcsolódásra, akik nem engedhetik meg maguknak a közös nyaralás élményét.

A teljes ellátású tábor szervezői a program összeállítása során egyaránt törekednek a kikapcsolódásra, pihenésre, illetve a játékos nevelésen alapuló tanulásra. A kézműves- és sportfoglalkozások a gyerekek testi-lelki jólétét segítik elő, akik emellett élményszerű ismeretterjesztő programokon keresztül ismerkednek a karitász küldetésével, céljaival és lelkiségével.

A Győri Egyházmegyei Karitász az elmúlt évtizedben minden évben segítette a tábort anyagi vagy eszköztámogatással.

Forrás: Győri Egyházmegyei Karitász

Fotó: Beszprémi Judit/Győri Egyházmegyei Karitász

Magyar Kurír