A gyulafehérvári papnevelő intézet tanulmányi utat szervezett az Örök Városba

A zarándokjelleggel bíró tanulmányi út február 8-án, vasárnap este kezdődött, amikor a csoport repülővel útnak indult az Örök Város, Róma felé.

A kispapok február 9-én, hétfőn reggel a Villa Mater Redemptoris magyar zarándokház kápolnájában szentmisén vettek részt, amelynek főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt.

A kora délelőtti órákban – úton az Apostoli Penitenciáriára – megtekintették az Olasz Szenátus impozáns épületét, amely egykor a pápai postának adott helyet.

Majd a főpásztor vezetésével felkeresték a Piazza Navonán található Szent Ágnes-templomot, a szent vértanúságának helyszínét.

Ezt követően a piarista rend generálisi házát látogatták meg, ahol imádkoztak Kalazanczi Szent József szobájában.

Az Apostoli Penitenciária hivatalában Krzysztof Józef Nykiel püspök, régens fogadta és üdvözölte őket, majd bemutatta a meglátogatott szentszéki intézmény működését.

A nap folyamán közös sétával – Tomán Zoltán temesvári egyházmegyés pap, a Vatikáni Államtitkárság munkatársának vezetésével – megtekintették a Vatikáni Kerteket, felkeresve annak az épületnek a kápolnáját is, amelyben XVI. Benedek pápa lemondását követően tartózkodott.

Ezt követte a Szent Péter-bazilika alatti „scavi” meglátogatása és Szent Péter apostol sírjának felkeresése, ahol a gyulafehérvári szeminaristák és kísérőik a pápai himnusz eléneklésével fejezték ki tiszteletüket és engedelmességüket Szent Péter és utódai iránt.

A Campo Santo Teutonico, a német, osztrák, svájci és belga ajkú közösségek temetkezési helyét Peter Klasvogt, az intézmény rektora mutatta be a csoportnak.

A római tanulmányi út programját Kovács Gergely érsek állította össze.

A tanulmányutat minden második évben megszervezik, az aktuális ötöd- és hatodéves papnövendékek részvételével, hiszen minden papságra készülő szeminarista számára fontos az Egyház szívének, Róma és a Szentszék közelebbi megismerése, történelmi, kulturális, vallási és jogi aspektusaival együtt.

Forrás: Romkat.ro; Seminarium Incarnatæ Sapientiæ (SIS) Facebook-oldala

Fotó: Kiss Szilárd/SIS

