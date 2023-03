A határon túli magyarokat is bevonja az Emlékhely Névtér bővítésébe a Nemzeti Örökség Intézet

Az intézményvezető a Kolozsvári Református Kollégiumban számolt be a Magyar Nemzeti Névtér új fejlesztéséről, az Emlékhely Névtérről, amely a tervek szerint a Magyarország határain kívül eső magyar emlékhelyeket is tartalmazza majd.

A Nöri főigazgatója és munkatársai Demeter Katalin konzul asszonnyal Szent László hermájánál a nagyváradi püspöki palotában

Móczár Gábor elmondta, hogy a NÖRI Magyarországhoz hasonlóan a Kárpát-medencében, majd a világban található magyar emlékhelyeket is összeírná, és ehhez kéri a helyi közösségek segítségét. Hangsúlyozta, hogy nem Budapestről akarják megmondani, melyek az emlékhelyek határon túl, a helyi magyar közösségek által fontosnak tartott helyeket gyűjtenék össze.

Előadás a Nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégiumban a Magyar Nemzeti Névtér Emlékhely Névteréről

„Ennek a fejlesztésnek az igazi célja az, hogy összegyűjtsük azt a több százezer fontos helyszínt – először a Kárpát-medencében –, amely a határainkon kívül a magyarság jelenlétének a fizikai, megfogható lenyomatát jelentik” – fogalmazott a főigazgató, hozzátéve, hogy az Emlékhely Névtér Határon túli magyar emlékhelyek almenüjébe szobrok, obeliszkek, emlékházak, szülőházak, emléktáblák, várak, kastélyok, templomok, sírkertek is javasolhatóak, minden, ami az épített örökség része. És ami „jelzi és igazolja”, hogy a magyarság jelen van, vagy volt az adott térségben. Ezek történelmi eseményekre és személyiségekre is utalhatnak. Utóbbiak összeírásában a magyar iskoláknak is fontos szerepük van, mivel ismerik híres diákjaikat, így a személyiségek és helyszínek összekapcsolását is segíthetik.

A Magyar Nemzeti Névtér bemutatása a Kolozsvári Református Kollégiumban

Mint mondta, az Országos Széchényi Könyvtárral közös projekt februárban kezdődött, és egy-két évig a javaslatokat gyűjtik.

A NÖRI munkatársai vetítéssel egybekötött rövid előadást is tartottak az online rendszer működéséről, a javaslatok beküldési módjáról. Az online adatbázis a magyarnemzetinevter.hu oldalon érhető el.

Emléklapok átadása a nagyváradi magyar iskolák diákjainak

Móczár Gábor látogatásán emléklapokat is átadott kolozsvári diákoknak, akik részt vettek a Himnusz megszületésének 200. évfordulóján tartott közös éneklésen. (Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának felhívására január 22-én több mint 12 ezer óvodás, iskolás és egyetemi hallgató énekelte közösen a nemzeti imát Erdély- és Partium-szerte.)

Forrás: Nemzeti Örökség Intézet; MTI



Fotó: Nemzeti Örökség Intézet Facebook-oldala



Magyar Kurír