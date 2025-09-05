A helyi egyház is támogatja a pakisztáni áradások károsultjait

„Az árvíz áldozatai sokkos állapotban vannak: a túlélők szenvednek, pánikhangulat uralkodik, emlékeznek a 2022-es katasztrófára, és traumaként érte őket, hogy megismétlődött a természeti csapás. A Lahortól délre fekvő Bhai Pheru település Angyalok Királynője plébániájának közösségeként együttműködünk a lahori főegyházmegye karitászszervezetével a menekültek befogadásában és a humanitárius segélyek kiosztásában. Egy apró reménysugár ez a gesztus… Vigasztaljuk és bátorítjuk az árvíz áldozatait, elmondjuk nekik: nem vagytok egyedül ebben a nehéz időszakban, püspökötök, papjaitok, katekétáitok és minden hívő mellettetek áll” – mondta a plébános.

Hozzátette: „Súlyos károkat okozott a Ravi folyó áradása, elöntötte a termést és a házakat. A környék lakóinak fő megélhetési forrása a mezőgazdaság és az állattartás, most azonban mindkettő lehetetlenné vált.” Hozzátette: „Pandzsáb tartományban több mint 3200 falut érintettek az áradások, egymillió embert sikerült kimenteni és evakuálni állami és magánszervezetek mentőakciói révén.”

Baba Jaila, a Ravi folyó partján fekvő Gohar Kookan falu egyik idős lakója így nyilatkozott: „Házainkat és földjeinket elborította a víz, nincs hol laknunk, néhány családot rokonok fogadtak be.” Salamat Masih, a Ravi folyó áradásának egyik keresztény áldozata pedig ezt mondta: „Sürgetően szükségünk van nemcsak a mindennapi élelemre, hanem egy otthonra is, ahol méltósággal és biztonságban élhetünk. Arra kérjük a hatóságokat, hogy segítsenek elhagyni Gohar Kookant. Nem akarunk abban a veszélyben élni, hogy minden évben újra elönthet bennünket az ár. Évről évre hajléktalanná válni borzalmas tapasztalat.”

Közben a pakisztáni Országos Katasztrófavédelmi Hatóság (NDMA) tovább emelte az árvízriadó szintjét Pandzsáb keleti részén és Haibar-Pahtúnhva tartomány északnyugati részén, attól tartva, hogy Pesavár lakóövezeteit is elöntheti a víz.

Az elmúlt tíz napban Pandzsáb tartományt súlyos árvizek sújtották, amelyeket a heves monszunesők okoztak, valamint az Indiából kiengedett vízmennyiség. Legalább 41 ember halt meg, és összesen több mint 2,4 millió embert érintenek az árvizek következményei, köztük a kényszerű kitelepítés.

Június 26. óta – amikor elkezdődött a monszunidőszak – az esőzések és árvizek 863 ember halálát okozták országszerte, és hatalmas károkat okoztak a falvakban és a mezőgazdasági területeken.

Forrás: Fides

Fotó: Fides; Vatican News

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír