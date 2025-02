A hit útja – Teréz anya tiszteletére rendeznek koncertet New Yorkban

Dante Anzolini a New York-i próbák során nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak.

– A hit útja egy utazás a különböző zenei hagyományokon át. Hogyan született meg ez az elképzelés?

– Ezt a koncertet úgy terveztük, hogy

kifejezzük tiszteletünket a történelem egyik legfontosabb személye iránt: Teréz anya a megértés, a szegények, hajléktalanok, éhezők megsegítésének példája volt.

(...) Catherine Wethington szoprán énekesnővel, a koncert producerével együtt elgondolkodtunk azon, hogy tegyünk egyfajta utazást azokban az országokban, ahol a szent járt. Így a programban albán és ír, valamint hindu hagyományokat felidéző ​​zene is szerepel. India után ez az utazás New Yorkban ér véget, a koncert utolsó része három zeneszerzővel zárul: Nico Muhly, Missy Mazzoli és Philip Glass.

– Philip Glass-szal többször is együttműködtek...

– Igen, (...) 1996-ban vagy 1997-ben együtt játszottunk egy koncerten. Aztán több művét is vezényeltem karmesterként. Az a mű, amelyet szombaton vezénylek, egy tétel abból a szimfóniából, amelyet Belgiumban adtunk elő, majd Washingtonban volt az amerikai ősbemutatója. (...) ezen a koncerten csak egy tételt adunk elő belőle, Paradiso (Paradicsom) címmel.

– A program Fauré Requiemjével kezdődik, és Glass Requiemjének fináléjával ér véget; néhány albán szerző műve is elhangzik, mint például Genc Tukiçin vagy Thoma Gaqin, akiket főleg hazájukban ismernek; majd a Down by the Salley Gardens feldolgozása, az ír hagyomány egyik leghíresebb dala. A különböző hagyományok tisztelete is Kalkuttai Teréz anya öröksége.

– Igen, (...) a szent példa volt számunkra. Nemcsak tisztelt mindenkit, hanem segítséget is nyújtott mindenkinek. E darabok összeállításával mintegy metaforát alkottunk az életéről. A különböző stílusokat Thoma Gaqi albán táncával szőttük egybe – amely hatalmas energiával mozgásra, szinte táncra készteti a közönséget –; Genc Tukiçin Teréz anyának szentelt himnuszával, amely albán nyelven énekelve hangzik majd el nagy zenekarral és kórussal; Johann Sebastian Bach egy a János-passióból vett művével, népzenei átiratban. A passió részlete, az Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten (Én is követlek téged, örömteli léptekkel) szoprán ária Teréz anya tevékenysége kezdetének szimbóluma.

Majd következik három amerikai zeneszerző, Nico Muhly, Missy Mazzoli és Philip Glass – olyan szerzeményekkel, amelyek a béke keresésére szólítanak. Muhly a háború utáni lepusztult tájat írja le. Mazzoli darabja tisztelgés az édesapja előtt, aki Vietnamban volt katona.

Stilisztikai szempontból tehát sokszínű a nyelvezet, (...) ami egyesíti a zeneműveket, az a szerzők szándéka, hogy Teréz anya nyomában járjanak a békéért. A szent életét olyan darabok idézik fel, mint César Franck Panis angelicusa vagy Ralph Vaughan Williamstól a The Call (Az elhívás).

A koncert második részében sokféle stílus hallható, mégis jól érezhető, hogy mindez hogyan kapcsolódik Teréz anya történetéhez, hozzáállásához és az egész világ iránti tiszteletéhez. Ezzel a koncerttel azt szeretném javasolni, hogy mivel ő példa volt a szegények megértésére és támogatására, mindannyian tegyünk valami hasonlót.

Nem elég meghallgatni a zenét, meg is kell érteni a zene mögött rejlő üzenetet.

(...) a koncert pontosan ennek tudatában született. Mindenkinek lehetősége van másokon segíteni. Én személy szerint tanárként próbálok segíteni, nem csak karmesterként. Professzorként több projektet is készítettem fiataloknak egy alapítvánnyal is. Catherine Wethington szoprán énekesnőnek, aki segített létrehozni ezt a programot, van egy alapítványa szegények és hajléktalanok megsegítésére. (...) szeretnék létrehozni egy alapítványt egy konzervatórium működtetésére a Galápagos-szigeteken, ahol a zene mellett matematikát, bölcsészetet, filozófiát, ökológiát is tanítanak. Katolikusként a Teréz anya által kijelölt úton kell járnunk (...).

*

A Journey of Faith – Zenei tisztelgés Teréz anya emléke előtt című koncertet február 22-én, szombaton hallhatja a közönség a New York-i Carnegie Hallban, Dante Anzolini vezényletével, az Orchestra of St. Luke’s előadásában. Közreműködik Catherine Wethington szoprán, Sean Michael Plumb bariton énekes, valamint a Tribute Chorale kórus, Vladimiras Konstantinovas karmester vezetésével.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Dante Santiago Anzolini karmester és zeneszerző Facebook-oldala



Magyar Kurír