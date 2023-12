A hűség példája – Arany érdemkeresztet kapott Imre Ágota bazilita nővér

November utolsó napján a Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek máriapócsi tagjai felé fordult az ország figyelme. A Szent Makrina Szociális Otthonban élő Imre Margit Ágota bazilita szerzetesnővérhez a Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora, Szocska A. Ábel püspök, valamint Mosolygó Péter kegyhelyigazgató mellett politikusok, képviselők, a település vezetői és a média munkatársai érkeztek látogatóba.

Kiss András, a vármegyei közgyűlés tagja felolvasta Ágota nővér laudációját, majd Latorczai Csaba miniszterhelyettes szólt az ünnepelthez.

A nemzet a köztársasági elnökön keresztül a köszönetét fejezi ki a magas rangú kitüntetésekkel. Ágota nővérnek azt köszöni meg, hogy „a hűség példája – fogalmazott a politikus. Ő az az ember, aki – ahogy a Szentírásban olvassuk – hű volt a kicsinyben: hű a hitéhez a legmostohább körülmények között is. Akkor is, amikor nem volt mögötte meg a közösség ereje, mert a közösség szétszóratásban volt. Nemcsak hitében, hanem szolgálatában is hű volt. A gyermekek szolgálatában élte le az életét. Ilyen példákra van szüksége a nemzetnek, akik a mindennapi életben tett helytállásukkal tudják bizonyítani, hogy érdemes hűnek lenni a kicsinyben, mert a nemzet ezekkel a hű emberekkel tud csak gyarapodni.” – hangsúlyozta Latorczai Csaba.

A Magyar Arany Érdemkeresztet, melyet a szerzetes és nyugalmazott tanárnak több évtizeden át nagy elhivatottsággal végzett tanári pályája, a gyengék, az elesettek és a rászorulók szolgálatának szentelt példaadó életútja elismeréseként adományozott Novák Katalin, a miniszterhelyettes tűzte a bazilita nővér szerzetesi habitusára.

Majd Papp Bertalan, Máriapócs polgármestere köszönte meg Ágota nővér szolgálatát és tolmácsolta a település elismerését. Ennek jeleként Máriapócsért emlékérmet adott át neki.

Ágota nővér következőképpen fogalmazta meg hálaszavait: „Az ember, ha hosszú életet él meg, sok mindent tapasztal. Rájön arra, hogy tulajdonképpen mi is az ember, mi az, ami értékes, megmarad. Én úgy gondolom, hogy az emberek szolgálata, főleg az idősek korában, a gyerekek tanítása, nevelése egy ilyen maradandó, az országunkat javítandó, fenntartó cselekedet. Nagy örömmel tettem életem folyamán. Érdemtelenül vagyok ilyen sok és nagy kitüntetések birtokában. Nagyon szépen köszönöm, nem is tudom, hogyan megköszönni. Isten tartsa meg a jelenlévőket, kedves mindnyájukat, akik távolabb is vannak, az Isten szeretetében, hűségében, ahogy rólam is gondolják, hogy hűséges voltam. Nagyon köszönök mindent.”

Az átadáson jelen volt Simon Miklós országgyűlési képviselő és Román István főispán is.

Forrás: Miskolci Egyházmegye; Nyíregyházi Egyházmegye/P. Tóth Nóra

Fotó: Román István Facebook-oldala

Magyar Kurír