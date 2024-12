A hűséges Isten formál és alakít – Szegedi László vasmiséjét ünnepelték Sülysápon

Elsőként Pálfalvi Tamás plébános, majd Horinka László sülysápi polgármester köszöntötte a vasmisést.

„Tizenöt15 évvel ezelőtt így köszönte meg az elmúlt ötven év szolgálatát: »Szeretném megköszönni, hogy vagyok, keresztény vagyok, hogy a papságra hívott vagyok, hogy Isten megőrzött, hogy bár irtó tökéletlen vagyok, az ő irgalmából személyes kapcsolatom lehet vele.

Hogy én a végtelenre nyitott alkat vagyok, és hogy bármilyen szenvedés ér, jó helyen vagyok a Mennyei Atya ölében.«

És mennyire jó helyen van Sülysápon! Hálát adunk, hogy a Jóisten a papi útra vezette önt, majd aztán Sülysápra. Azt gondolom, a településünkön Szegedi atyáról nem lehet csak egyszerűen papként beszélni: ő egy intézmény. Nagyon büszkék vagyunk az atyára, Isten áldja és tartsa meg Önt sokáig közöttünk” – mondta a polgármester.

Marton Zsolt püspök prédikációjában ismertette Szegedi László gazdag életútját, így a papi hivatáshoz vezető útját, különböző szolgálati helyeit, majd a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség megalapítását. A főpásztor a jubilánshoz kötődő személyes élményeit is megosztotta.

Kispap korunkban úgy emlegettük Szegedi atyát, mint aki arról ismert leginkább, hogy ha találkozol vele, azt mondja neked: »térj meg!«.

Volt olyan, akinek azt is mondta, »te sötét alak, térjél meg!«, és az is biztos igaz volt, hiszen Jézus is a »tartsatok bűnbánatot!« felszólítással kezdte meg működését. Azt is mondtad, hogy a megtérést nem foglalja az Egyház dogmába, pedig kéne, mert nagyon fontos, a legalapvetőbb, első mozzanat. Olyan szenvedéllyel és őszintén tudtad ezt mondani, hogy többen úgy neveztünk: a próféta. Köszönöm az Úrnak, hogy ilyen lelkes, odaadó, az igazságot képviselő és kimondó szolgája vagy! Ez bizony sokunkra hatott.”

A püspök személyes háláját is kifejezte Szegedi Lászlónak, aki húsz évig volt lelki atyja. „Amikor odakerült a sor, hogy püspöknek kineveztek és fölszenteltek,

azt választottam jelmondatomnak, ami a te papi jelmondatod

– és ebben a te életed és ihleted is benne van: »Hűséges az Isten«. Hiszem, hogy ez a hűséges Isten formál és alakít mindnyájunkat, hogyha mi is törekszünk felé.”

A szentmise végén az egyháztanács világi elnöke, Dobos János szólt a vasmisés atyához. „Hálát adok az Úrnak, hogy Szegedi atyát közénk vezette, és hogy papságának jelentős részét itt töltötte el. Tamás atya nem olyan régen mondta, hogy a papok jobbára csak vetnek, de nem aratnak, mert mire az aratásra kerülne a sor, addigra elhelyezik őket. Én nagyon örülök annak, hogy Szegedi atya megtapasztalhatta az aratást, munkájának gyümölcsét közöttünk.”

Az egyházközség nemcsak tárgyi, hanem lelki ajándékokkal is készült; a vasmise előtt a hívek kilencedet mondtak, a gyerekek pedig kedves emlékeket, imákat gyűjtöttek össze a vasmisésnek.

A tápiósülyi és tápiószecsői közös énekkar is készült meglepetéssel. Szegedi László tápiószelei kápláni évei alatt templomi kórust vezetett, nekik ajánlotta 1967-ben Bárdos Lajos Magyar Magnificat II. című kórusművét. A kórus az ünnepen ezt szólaltatta meg kedves visszaemlékezésként.

*

Szegedi Lászlót 1959-ben szentelték pappá Budapesten. Papi jelmondata a „Hűséges az Isten” (1Kor 10,13) lett.

1973-tól kezdve 2020-ig, nyugdíjazásáig Sülysáp-Tápiósüly plébánosa volt, de a mai napig szolgálja a közösséget. Lelkipásztori feladatokat látott el Izsákon, Tápiószelén, Tápiószecsőn, Cserhátszentivánon.

Papi hivatásának középpontjában az Isten országának építése, a közösségépítés, az ifjúságpasztoráció és a munkatársnevelés állt. Lelkipásztori tevékenysége az Oltáriszentség és a Szűzanya mély tiszteletéből táplálkozik.

Gazdag életútjából fontos kiemelni, hogy az egyházmegye ifjúsági referenseként szolgálta a fiatalokat; az 1987-ben megszületett Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösségben kibontakozott karizmák által indította el a regionális ifjúságpasztorációt, amely országosan egyedülálló, és ma már az egyházmegye teljes területét lefedi.

Sülysápi szolgálatának 50. évfordulóján interjút készítettek vele, amely ide kattintva tekinthető meg.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

