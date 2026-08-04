A Jáki Társaság reflexiója XIV. Leó pápa Magnifica humanitas kezdetű enciklikájáról

A szervezet – amelynek fenntartója 2026-tól a Pannonhalmi Főapátság – célja Jáki Szaniszló (1924–2009) bencés szerzetes, Templeton-díjas tudománytörténész, tudományfilozófus, teológus, fizikus, egyetemi tanár szellemi és tudományos örökségének ápolása, valamint a keresztény értékrend és a kortárs társadalmi kérdések párbeszédének elősegítése.

A Jáki Szaniszló Társaság reflexiója XIV. Leó pápa Magnifica humanitas kezdetű enciklikájáról:

„Társaságunk névadójának szellemiségéhez és munkásságához hűen szükségesnek tartjuk, hogy válaszoljunk XIV. Leó pápa felhívására, amelyben arra buzdít minden katolikus szervezetet, hogy tevékenyen gondolkodjon első enciklikájáról, a Magnifica Humanitasról, és mozdítsa elő annak megismerését – írják a bevezetőben, majd megosztják, miért tartják fontosnak a reflexiót: „Az MI [mesterséges intelligencia] az őt megalkotó emberi intelligenciát utánozza. Ezért az MI arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk azon, mit jelent embernek lenni, és mi az emberiség szerepe a világban. Ha kreativitásunk valamilyen módon tükrözi Isten teremtő erejét, nem meglepő, hogy alkotásaink a történelem során gyakran a saját képmásunkra formálódtak. Technológiaként tehát az MI egyszerre tárgya az elmélkedésnek és alkalom arra, hogy emberi mivoltunk lényegéről gondolkodjunk. Ez utóbbi különösen fontos feladat a keresztények számára, főként akkor, amikor az MI-ről olyan elképzelések jelennek meg, amelyek az embert pusztán a technológia eszközeként vagy annak alárendeltjeként ábrázolják. Ez a kettős megközelítés az egész enciklikát végigkíséri.”

A továbbiakban az enciklika általuk legfontosabbnak tartott fő üzeneteit emelik ki. Szóba kerül az ember technológiához való viszonya, a katolikus társadalmi tanítás, amely keretet ad az MI-ről való gondolkodáshoz; emberi mivoltunk lényege; az imádság és a munka egysége; a gép, amely csupán utánoz és szimulál; az emberi intelligencia redukciójának veszélye; a technokrata paradigma uralma és a profit korlátlan hajszolása; az ember földi útjának lelki természete; a technológiai üdvösség ígérete; a gép mint láthatatlan infrastruktúra látásmódja és az, hogy az adatok ellenőrzői strukturális befolyással rendelkeznek a jövő felett.

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Forrás: Pannonhalmi Főapátság/Jáki Szaniszló Társaság

Fotó: Jáki Szaniszló Társaság

Magyar Kurír