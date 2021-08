A járvány miatt árván maradtakat támogatja a díjból a Szent István-emlékérem idei kitüntetettje

A magánszemélyek által 2004-ben alapított díjat minden esztendőben olyan személynek ítélik oda, akinek munkásságához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István király öröksége szolgált iránymutatásul. Az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány kiemelt célja a Szent István-i keresztény értékrend megismertetése és elfogadtatása a társadalom széles körében, valamint bemutatni és példaként állítani az ennek jegyében élőket városuk és az egész magyar nemzetközösség tagjai számára.

Székesfehérvár legkiemelkedőbb civil elismerését váltott esztendőben kapja székesfehérvári, illetve országos-nemzetközi szinten ismert és elismert személyiség, akinek szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor az államalapító király öröksége szolgált iránymutatásul, keresztény életet élt, és ennek szellemében kiemelkedő tevékenységet végzett.

Az idei díjátadó ünnepségen megjelenteket Spányi Antal megyéspüspök köszöntötte, aki kiemelte: „Fel kell ismerni a feladatomat. Itt és most, ebben a környezetben, ezekkel a kihívásokkal és harcokkal teli világban. Ma, amikor a magától értetődő, természetes alapigazságok is sokak által megkérdőjeleződnek, és amikor az igaz és a hamis oly közel kerül egymáshoz, hogy komolyan kell venni minden állítást, hogy a jót megtartsuk, és a hangzatos, de csábítóan hamisat elutasítsuk. Helyesen kell ítélkezzünk jó és rossz, igaz és hamis között, és ki kell állnunk a jó mellett!”

Ma is ki kell tartani, nem lehet belefáradni, nem lehet a nagyobb hang előtt magunkat megadni. Az igazság tudatában, igazunk meggyőződésével a szívünkben, Nagyboldogasszony oltalmában ki kell tartani!”

– buzdított a főpásztor.

A püspöki köszöntő után Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója, a Szent István-emlékérem és -díj kuratóriumának tagja ünnepélyesen bejelentette: az idei díjazott Görög István nyugalmazott ezredes, a Pákozdi Katonai Emlékpark-Nemzeti Emlékhely ügyvezető igazgatója.

A díjazottat Benkő Tibor honvédelmi miniszter méltatta: „Dr. Görög István nyugállományú ezredes ugyan befejezte a katonai hivatását, de valójában soha nem vonult nyugdíjba, mert a honvédségért, a katonákért, a honvédség és a civil társadalom kapcsolatáért küzd és harcol.

Mindig előre tekintő, cselekvő alkat, aki nem elégszik meg a tegnap sikereivel, folyamatosan kezdeményez, többet és jobbat akar.

Nemcsak elgondolásokat, kitűnő ötleteket fogalmaz meg, de azok megvalósítását nehéz akadályokon át is kemény munkával, elszánt kitartással kész és képes keresztülvinni.”

A laudáció emellett kiemelte, Magyarország legjobb, legaktívabb, a honvédség és a társadalom kapcsolatát szolgáló baráti körét működtetik Székesfehérváron, illetve a díjazott a fiatalok honvédelmi nevelésében és pákozdi Katonai Emlékpark érdekében végzett munkáját. Benkő Tibor köszönetet mondott a városnak, az Egyháznak és a kuratóriumnak, hogy egy katonát díjaznak idén az elismeréssel.

Görög István ezredes az életpályájáról bemutatott kisfilmet követően fogalmazta meg gondolatait, a megtiszteltetést és a köszönetet kifejezve: „Katona vagyok holtomig – erre utalt miniszter úr is, és én ezt valóban így is érzem. Sok tekintetben nehéz ember vagyok, igen nehéz ember vagyok. (…) De úgy érzem, hogy a feladatok elvégzésén nem spórolhatok. A munkát pedig – ahogy apósom mondta – nem dicsérni, hanem végezni kell. Ennek megfelelően mindenkitől, magamtól és környezetemtől is megköveteltem. Közös erővel végeztük el, amit közösen el kellett végezni.”

Azt mondta, a díj nem egy végállomás jelzése számára: amíg igény van a munkájára, folytatni szeretné. Az elmúlt évtizedekben sok olyan emberrel dolgozott, akik ma már nem vehettek részt az ünnepségen, és akik közül többen a koronavírus-járvány áldozatai lettek. Beszéde végén a díj jelentős részét a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért javára ajánlotta fel.

Az eseményen közreműködött a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar, Ruff Tamás vezényletével.

Az ünnepségen részt vett Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokhelyettese; Cser-Palkovics András polgármester; Fehérvár alpolgármesterei; Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke; Vargha Tamás, Törő Gábor és Tessely Zoltán országgyűlési képviselők; Simon László kormánymegbízott; megyei és városi képviselők, továbbá a díj és az alapítvány alapítója, Gógl Árpád, valamint korábbi kitüntetettek és az alapítványi kuratórium tagjai is.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye/Szekesfehervar.hu



Fotó: Berta Gábor



Magyar Kurír