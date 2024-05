A jóság követei – Az édesanyákat köszöntötte László Attila koncertje a szombathelyi székesegyházban

A szombathelyi nagytemplomban tartott anyák napi koncert előtt Perger Gyula plébános mondott köszöntőt, kiemelve: május a Szűzanyának szentelt hónap, ennek első hétvégéjén Égi Édesanyánk mellett a földi édesanyákat is köszöntjük. Az édesanyák a jóság követei – isten- és emberszeretetre tanítanak.

Az anyák méltósága abból fakad, hogy felemésztik önmagukat gyermekükért – belőlük sosem fogy ki az aggódás, lemondás, az önfeláldozás. Megköszönni mindezt nem tudjuk nekik, de ezen a hétvégén megpróbálhatjuk, és most segítségünkre van ebben László Attila – fogalmazott a plébános, majd Dsida Jenő Édesanyám keze című versét mondta el.

13 évvel ezelőtt nyerte meg a Csillag születik zenei tehetségkutatót László Attila, azóta is aktívan zenél. Republik: Ha még egyszer láthatnám, Kovács Kati: Úgy szeretném meghálálni, Elvis Presley: Love me tender ikonikus slágerekkel kezdett az énekes, majd Dsida Jenő-versek megzenésítése következett; Máté Péter: Szülői ház című dala is elhangzott e koncerten, továbbá az Evangélikus Énekeskönyv Hadd menjek, Istenem mindig Feléd (Nearer) című éneke, végül az anyák napi zenei programból kihagyhatatlan Mama, kérlek.

A vastaps után ráadásként a Boldogasszony Anyánk himnuszt énekelte el László Attila, s ha az ember szeme közben rátévedt a székesegyház betlehemet ábrázoló festményére, amelyen Mária anyai szeretettel mosolyog a kisded Jézusra, úgy érezte, jól is van ez így – írta személyes hangvételű beszámolójában Tarr Patrícia.

