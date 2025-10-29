A jövő évben egy hónapig kihelyezik Szent Ferenc földi maradványait tiszteletadásra Assisiben

Megszentelt élet – 2025. október 29., szerda | 14:01
2026. február 22. és március 22. között az Assisibe zarándoklók egyedülálló lehetőséget kapnak arra, hogy leróják tiszteletüket Assisi Szent Ferenc földi maradványai előtt. A ferences család jubileumi ünnepsorozatának keretében jövőre a szeráfi atya boldog halálának (tranzitusának) 800. évfordulójára emlékeznek.

A XIV. Leó pápa által jóváhagyott eseményre az Assisi Szent Ferenc-bazilikában kerül sor: a béke és a testvériség szentjének földi maradványait tartalmazó urnát a pápai oltár lábánál, a bazilika altemplomában helyezik ki tiszteletadásra.

Az assisi ferencesek arra hívják Szent Ferenc tisztelőit, hogy szemléljék az evangéliumi igazságot: a búzaszem, ha elhal, sok termést hoz (vö. Jn 12,24), és ünnepeljék Ferenc életét, amely ajándék az egész Egyház számára és a szeretet tanúságát hordozza.

Assisi Szent Ferenc nyughelyének történetét számos titok övezte. 1226-ban bekövetkezett halálát követően testét a Szent György-templomban helyezték el, itt nyugodott négy éven át, amíg a tiszteletére szentelt bazilika építése be nem fejeződött. A szent testét 1230-ban ünnepélyesen vitték át a bazilikába, ahol titokban, mélyen a kripta alatt temették el, hogy megvédjék a zarándokok túlzott rajongásától. A sír pontos helye egészen 1818-ig ismeretlen volt, ekkor tárták fel a szent maradványait őrző kőszarkofágot, amely előtt ma minden zarándok tiszteletét teheti.

Assisi Szent Ferenc földi maradványainak kihelyezése nem pusztán egy jámbor esemény, hanem meghívás arra, hogy elmélkedjünk Ferenc mint „alter Christus” lelki örökségéről, aki egész életét Krisztusnak és testvéreinek szentelte. Ez az esemény arra bátorít, hogy legyünk béketeremtők, a teremtés őrzői és a szeretet tanúi testvéreink körében.

